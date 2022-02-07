Turizm ve sanayi hareketlendi: İstanbul-İzmir Otoyolu ile ulaşım 3,5 saate indi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İstanbul-İzmir Otoyolu ile şehirlere daha kısa mesafede ve hızlı ulaşılması bölgedeki turizm faaliyetlerini de hareketlendirdi. Proje sayesinde yeni yatırımların da önü açıldı" dedi.



Bakan Karaismailoğlu, İstanbul ile İzmir arası kara yolu ulaşımını 3,5 saate indiren İstanbul-İzmir Otoyolu ile ilgili yazılı açıklama yaptı.



Yap-işlet-devret finansman modeliyle hayata geçirilen projenin 384 kilometresinin otoyol, 42 kilometresinin bağlantı yolu olmak üzere toplam 426 kilometrelik güzergahı kapsadığını belirten Karaismailoğlu, "İstanbul-İzmir Otoyolunda ayrıca 2 bin 907 metre uzunluğunda Osmangazi Köprüsü bulunuyor. Ayrıca ikisi çelikten yapılan toplamda 21 bin 571 metrelik 38 viyadük, 6 bin 445 metrelik 3 tünel, 179 köprü, 715 hidrolik kutu menfez, 291 alt geçit kutu menfez, 22 kavşak, 18 servis alanı, 4 bakım işletme merkezi, ana kontrol merkezi ve 21 gişe alanı da bulunmaktadır" dedi.



'GÜZERGAH ÜZERİNDE 306 YENİ TESİS AÇILDI'



Karaismailoğlu, projenin yerel kalkınmaya da yarar sağladığını belirterek, şunları kaydetti:



"Proje bölgede gündelik hayatı ve ekonomiyi daha da canlandırırken, yöredeki turizm ve sanayinin gelişmesine katkıda bulundu. İstanbul-İzmir Otoyolu güzergahı boyunca bulunan dinlenme tesisleri, bakım ve işletme merkezleri ile diğer ticari alanlarda binlerce personel istihdam edildi. İstanbul-İzmir Otoyolu ile şehirlere daha kısa mesafede ve hızlı ulaşılmasının bölgedeki turizm faaliyetlerini de hareketlendirdi. Proje sayesinde bölgedeki illerin kapasitelerinin üzerine çıktı. Yeni yatırımların da önünün açıldı. Proje sonrasında güzergah üzerinde 306 yeni işletme belgeli tesis açıldı. 31 bin yeni işletme belgeli oda turizme katıldı. 61 bin de yatak eklendi. Bölgedeki turizm sezonu daha da uzarken turizm merkezlerinde ziyaretçi sayısı da arttı. Ticari limanların varlığı nedeniyle Türkiye'den yapılan ihracat ve ithalatın önemli bir kısmının gerçekleştirildiği bölge, ulaşımda sağlanan kolaylıklar sonrasında gelişimini sürdürdü. Proje, üretim sektöründe gayri safi yurt içi hasılasına 8,5 milyar lira katkı sunarken, otoyol güzergahı üzerinde 8 yeni Organize Sanayi Bölgesi (OSB) konumlandırıldı. Yatırımcılar için çekim merkezi haline gelen bölgede mevcutta bulunan 13 OSB'de ise 2 bin 635 hektar genişleme yapıldı. Burada da 54 bin personel istihdam ediliyor. Otoyol sayesinde tarım arazilerinde üretilen ürünler, tüketiciye çok daha kısa sürede ulaşıyor."