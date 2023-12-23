Turizmciler sektörün 2023’ü yüzde 15 büyümeyle tamamlayacağını öngörüyor

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Erkan Yağcı, bu yılın turizmde gerek turist sayısının gerekse gelirlerin arttığı bir yıl olduğunu söyledi.

Şubatta yaşanan depremin tüm ülkeyi sarstığını, özellikle turizm sektörünün bu durumdan etkilendiğini dile getiren Yağcı, "Deprem, Rusya-Ukrayna krizi, İsrail-Filistin gerginliğine rağmen Türkiye turizmi geçen yıla oranla yüzde 15'lik büyümeyle yılı kapatacak. Bütün sıkıntılara, zorluklara rağmen iyi kapatacağımız bir yıl oluyor. Kolay bir yıl olmadı ama sonucu iyi oldu." diye konuştu.

Yağcı, turizm hareketliliğinin sadece sahil kesimlerinde değil her bölgede görüldüğünü belirtti. Türkiye'de turizmin tüm bölgelere yayılmasını sağlayacak bir politika uygulandığına işaret eden Yağcı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının bu amaç doğrultusunda kurulduğunu ifade etti.