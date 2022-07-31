Turizmciler yaşlı Avrupalı için ‘gaz’a bastı

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri Rusya'nın doğalgaz vanasını kısması nedeniyle kışı nasıl geçireceğini hesaplarken, Türk turizmciler yaşlı Avrupalı turist için kolları sıvadı. Almanya Seyahat Acenteleri Birliği'nin, "Emekli ve yaşlı Avrupalılar kışı güneyde geçirebilir" önerisinin ardından çalışmalarını hızlandıran Türk tur operatörleri, kış operasyonları için çalışmaları başlattı. Avrupa'nın önde gelen Türk tur operatörleri, sağlık ve ileri yaş turizminin önemine dikkat çekerek, "Özellikle aralık, ocak ve şubat aylarında trafik çok yavaşlıyor. Bu dönemde Antalya'daki bazı oteller de kapısını kapatıyor. Eğer Avrupa'dan güçlü talep olursa hem oteller hem tur operatörleri büyük avantaj sağlar" diyor. Aralık-ocak-şubat dönemi için satışları açtıklarını anlatan tur operatörleri, talebe göre operasyonlarını hızlandırabileceklerini ekledi.Corendon Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, Avrupa'da kışın zor geçeceğini belirterek, kış dönemi için uzun dönemli konaklama paketleri hazırladıklarını söyledi. Karaer, "Bu dönemde Antalya'ya uçuşlar planlıyoruz. Ortalama 1 ay konaklamalı paketlerimiz olacak. İlk etapta kendi otellerimiz için bu operasyonu yapacağız. Talep yüksek olursa diğer oteller için de satış yaparız" dedi. Yaşlı Avrupalı turist için Yunanistan ve İspanya'nın da çalışma başlattığını anlatan Karaer, "Ancak İspanya çok ciddi oranda personel sorunu yaşıyor. Yunanistan ise kışı Antalya'ya göre daha soğuk geçiriyor. Ayrıca kış paketleri de Türkiye'den daha pahalı satılıyor. Dolayısıyla Türkiye avantajlı" dedi.ANEX Tour Avrupa Genel Müdürü Murat Kızılsaç, kış satışlarını açtıklarını belirterek, "Şu an çok yoğun olan uçak trafiği ekimden itibaren yavaşlayacak. Bazı uçaklarımız ise yerde olacak. Biz bunların yerde durmaması için çalışıyoruz. Avrupa'dan çok güçlü talep olursa operasyonlarımızı ona göre şekillendiririz" dedi. Avrupa'nın sadece gaz değil, petrol ve enerji krizi de yaşadığına dikkat çeken Kızılsaç, şöyle devam etti: "Avrupa'da da ekonomik kriz var. Yiyecek-içecek fiyatları da arttı. Petrol fiyatlarındaki artış ulaştırma maliyetlerini artırdı. 2019'da yaz dönemi için 690 euro olan paket fiyatımız şu an 850 euro. Avrupalının da alım gücü düşüyor. Talebin nasıl şekilleneceğini henüz kestirmek mümkün değil. Tablo eylül-ekimdem sonra daha da netleşir. Ancak olası bir güçlü talep karşısında hızlıca koordine olabiliriz."RUSYA'NIN Avrupa'ya gaz akışını yüzde 20'ye düşürmesinin ardından, kıtada zor geçecek kış için tedbirler masaya yatırıldı. Mayıs ayında Almanya Seyahat Acenteleri Birliği (VUSR) Başkanı Marija Linnhoff, Alman emeklilerin, enerji fiyatlarının artması nedeniyle kış aylarını Mayorka veya Türkiye'de geçirebileceğini söyledi. Linnhoff, Alman devletinin kışı Akdeniz ülkelerinde geçirecek emeklilere 500 euro destek vermesi önerisinde bulundu.