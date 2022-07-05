Turizmde bayram hareketliliği! İç ve dış pazardan yoğun talep var

Deniz, kum, güneşin yanı sıra kültürel zenginlikleri, doğal güzellikleri, lüks tesisleriyle gözde turizm merkezi olan Marmaris, farklı ülkelerden gelen turistleri ağırlıyor. Doğa harikası koylarıyla turistlere unutamayacakları bir tatil sunan Marmaris'te, Kurban Bayramı öncesi rezervasyonlar arttı.

Güney Ege Turistik Otelciler ve işletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Mustafa Deliveli, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması ve sezonun en verimli dönemi olması dolayısıyla, hareketliği en üst seviyeye taşıyacağını söyledi.

YOĞUN TALEP ALDIK

Sezon ortası ve bayram tatili nedeniyle iç ve dış pazardan yoğun talep aldıklarını belirten GETOB Başkanı Mustafa Deliveli sözlerine şöyle devam etti:

Sezon bayramla birlikte çok daha hareketli geçecek. Şuan itibariyle iç ve dış pazardan yoğun talep aldık. Geçen seneden ertelenmiş ve bu sezon yenileri eklenmiş olan İngiltere'den yoğun rezervasyon oldu. Temmuz ve Ağustos'ta tamamen dolu diyebiliriz. Çoğunluk tesislerimiz dolu. Tesislerde bayram tatilinde doluluk oranları yüzde 90'ın üzerine çıktı. Bayram sonrası da yoğunluk devam ediyor. Beklentinin üzerine çıktık diyebiliriz.

YERLİ TURİST ERKEN REZERVASYONA ALIŞTI

Yerli turistlerin erken rezervasyonlardaki fırsatları değerlendirdiğini kaydeden Deliveli, "Bayramda yerli turist rezervasyonunda artış söz konusu. Ayrıca Türk misafirlerimiz de erken rezervasyon fırsatlarını değerlendirdiler. Artık erken rezervasyona alıştılar. Fiyatları değerlendirdiler" diye konuştu.

TATİLCİLERE UYARI

Tatil dolandırıcılarına karşı uyarılarda bulunan Deliveli, tanınmış tur operatörlerinden rezervasyon yaptırılmasını önerdi. Deliveli, "Sosyal medyadan sahte hesaplarla tatilcileri dolandırıyorlar. Tatil fırsatlarını resmi kaynaklardan teyit edilmeli. Sosyal medyadan görülen tatiller yanıltıcı olabilir. O yüzden tanınmış ve bilindik tur operatörlerinden rezervasyon yapılmalı. Güvendikleri yerlerden tatil alınmalı. Veya otellerin resmi sitelerinden iletişime geçilmeli. Bu çok önemli bir konu. TURSAB'A ait bir plakalar mevcut. Bunlara dikkat edilerek rezervasyon yaptırılmalı. Şuan Marmaris'te bu tür olaylar söz konusu değil. Çünkü burası ağırlıklı dışa pazara yönelik. Ancak iç pazarın ağırlıklı olduğu Bodrum'da bu tür dolandırıcılar türedi" ifadelerini kullandı.