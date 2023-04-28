Turizmde çifte rekor

Türk turizm sektörü rekorlarını aralıksız sürdürüyor. Sektör, turist sayısını artırmayı başarırken gelirde de yeni rekorlara imza atıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı turizm istatistiklerine göre martta Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 2 milyon 831 bin oldu.Ocak-mart arasındaki 3 aylık dönemde Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23.13 artarak 7 milyon 771 bine yükseldi.Martta Türkiye'ye en çok ziyaretçi 265 binle Rusya'dan, 245 binle İran'dan 216 binle Almanya'dan 205 binle geldi.Son üç aydır en çok dikkat çeken pazarlardan biri ise Suudi Arabistan oldu. Son dönemde yapılan siyasi ve diplomatik hamlelerin meyvesi turizm sektöründe toplanırken, Suudi Arabistan'dan gelen turist sayısı yılın ilk çeyreğinde yüzde 2.433 artarak 80 bin 876'ya yükseldi.Turist sayısının yanı sıra turizm gelirlerinde de rekor kırıldı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre bu yılın ilk çeyrek geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32.3 artarak 8 milyar 690 milyon dolar oldu.Bu dönemde ziyaretçilerin gecelik ortalaması bir yüzde 2.8 artarak 84 dolara yükselirken, kişi başı harcama da yüzde 4.3 artışla 1.062 doları buldu. Yurtdışında ikâmet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 69 dolar oldu.