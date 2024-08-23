Turizmde Çinli akını

Turizmde Almanya'daki EURO 2024 ve Fransa'daki Yaz Olimpiyatları'nın tamamlanmasının ardından başlayan hareketlenme rakamlara yansımaya başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, temmuzda Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı yıllık yüzde 2.6 artışla 7.33 milyon olarak gerçekleşti. Temmuzda en fazla turist ise Almanya'dan geldi. Almanya'yı Rusya, İngiltere, Polonya ve İran takip etti. 2023 Temmuz'a göre en çok artış Çin'den gelen turistlerde yaşandı. 2023 Temmuz'da 25 bin 41 olan Çinli turist sayısı, yüzde 73.28'lik yükselişle 43 bin 390'a geldi. 7 aylık dönemde ise Çin'den gelen turistlerin sayısı yüzde 102.46 artarak 230 bin 819'a yükseldi. Asya'nın bir diğer ülkesi Japonya'dan gelen turistlerde de yüzde 82.06 artış gözlemlendi.Ocak-temmuz döneminde yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 8.27 artışla 29 milyon kişi oldu. Altı aylık dönemde ülkeye giriş yapan 4 milyon 492 bin Türk vatandaşı sayısı ile birlikte toplam ziyaretçi sayısı 33 milyon 470 bin olarak kaydedildi. 2024 yılının ilk 7 ayında en çok ziyaretçi Rusya'dan geldi. Rusya'yı Almanya, İngiltere, İran ve Bulgaristan izledi. Avrupa-OECD ülkelerinden 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 13.42 artışla toplamda 11 milyon 82 bin ziyaretçi geldi. Bu dönemde yüzde 9.06 artışla 3 milyon 502 bin ziyaretçi gönderen Almanya, Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ikinci, yüzde 17.96 artışla 2 milyon 434 bin ziyaretçi gönderen İngiltere üçüncü ülke oldu. Avusturya'dan 312 bin, Belçika'dan 388 bin, Fransa'dan 638 bin, Hollanda'dan 772 bin, İtalya'dan 343 bin, Polonya'dan 1 milyon 6 bin, Yunanistan'dan ise 397 bin ziyaretçi geldi.Rusya ise yüzde 3.22 artış, 3 milyon 611 bin turistle Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında ilk sırada yer aldı. Ukrayna'dan yüzde 15.16 artışla 525 bin ziyaretçi geldi. Bu dönemde BDT ülkelerinden gelen ziyaretçi sayısı ise yüzde 5.82 artarak 6 milyon 960 bin oldu. ABD'den yüzde 8 artışla 771 bin, Japonya'dan yüzde 82.06 artışla 66 bin, Güney Kore'den yüzde 37.17 artışla 117 bin, Çin'den yüzde 102.46 artışla 230 bin ve İran'dan yüzde 39.92 artışla 1 milyon 754 bin ziyaretçi geldi. Körfez ülkeleri ve İsrail'de düşüş sürdü.RUSLARcazip fiyatlar, ambargolu ürünler gibi bazı nedenlerden dolayı yurtdışına alışveriş amacıyla seyahat ediyor. Bir araştırmaya göre, Rusların alışveriş için en çok tercih ettikleri ülkeler arasında Türkiye yüzde 20 ile ikinci sırada yer alıyor. Rusya'dan yurtdışına alışveriş amaçlı seyahat edenlerin en çok tercih ettiği ürünlerin başında çanta, saat ve takılar yer alıyor. Alışveriş için yurt dışına gitmenin başlıca sebepleri arasında ise yüzde 47.4 oranıyla cazip fiyatlar ve yüzde 33.3 oranıyla Rusya'da bulunmayan markaları satın almak bulunuyor. Anket sonuçlarına göre, Rusların alışveriş için en çok tercih ettiği destinasyonlar arasında ilk sırada yüzde 24.7 ile Tayland var, Tayland'ı yüzde 20 ile Türkiye ve yüzde 13.3'le Birleşik Arap Emirlikleri takip ediyor.