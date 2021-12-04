Turizmde erken rezervasyon "hızlı" başladı: Yoğun talep var

Firuz Bağlıkaya turizm sektörünün salgına rağmen bu yıl hareketli bir sezonu geride bıraktığını belirtti. Alınan tedbirler ve önlemlerle güvenli tatil yapmak isteyenlerin Türkiye'yi tercih ettiğini ifade eden Bağlıkaya, yurt dışından daha fazla turisti Türkiye'de ağırlamak için tanıtım çalışmalarına devam ettiklerini aktardı.

Erken rezervasyon kampanyalarının yaklaşık 2 hafta önce başladığına dikkati çeken Bağlıkaya, "Erken rezervasyon çok iyi gidiyor. Şubat ayının sonuna kadar son hızıyla devam edecek. Mart gibi biraz yavaşlar. Şu anki imkanları ileride yakalamak mümkün olmayacak. Çünkü yurt dışındaki talep de belirgin bir şekilde artmaya devam ediyor. Erken rezervasyonu tavsiye ediyorum. Çünkü çok yakın bir zaman içinde istenilen yerde, zamanda ve şartta yer bulmak mümkün olmayacak." dedi.