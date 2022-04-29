Turizmde gelir rekoru

2022 yılına güçlü bir hazırlık yapan Türk turizm sektörü, yılın ilk çeyreğinde gelirlerini rekor seviyeye taşımayı başardı. İki yıllık pandemi sürecinin ardından yeniden 'V' çıkışı hedefleyen sektör, bu yıl için 35 milyar dolar gelir, 42 milyon turist hedefi koymuştu. Lider pazarlar olan Rusya-Ukrayna'da savaş nedeniyle kayıp veren sektör, yine de hedeflerinden sapmadı. Bu hedefler doğrultusunda istikrarlı adımlar atan sektörün ilk çeyrek rakamları da açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı turizm istatistiklerine göre, Türkiye yılın ilk üç ayında 6 milyon 311 bin 453 ziyaretçi sayısına, 5 milyar 454 milyon 488 bin dolar turizm gelirine ulaştı. Böylece 4 milyar 868 milyon dolarla en yüksek ilk çeyrek gelirine ulaştığımız 2015'in gelir rekoru da kırıldı. 2021'de 830 dolarla kapatılan kişi başı harcama ise ilk çeyrekte 15 dolar daha artarak 845 dolara yükseldi.Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin 4 milyon 902 bin 624'ünü yabancılar, 1 milyon 408 bin 829'unu ise yurtdışı ikâmetli vatandaşlar oluşturdu. Verilere göre, ilk üç aylık dönemde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 151 arttı. Türkiye'ye ilk üç aylık dönemde en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında 502 bin kişiyle sınır komşumuz olan İran liderken, bunu 418 binle Almanya, 408 binle Bulgaristan Rusya 369 binle de Rusya takip etti.İstatistiklere göre Türkiye'ye mart ayında bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 129.70 artışla 2 milyon 79 bin 565 yabancı geldi. En çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 284.27 artış ile İran birinci, yüzde 163.76 artış ile Almanya ikinci, yüzde 274.51 artış ile Bulgaristan üçüncü sırada yer aldı. Geçtiğimiz aylarda dikkat çeken İngiltere pazarının güçlü talebi mart ayında da devam etti. Ülkemize martta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 947'lik artışla 87 bin 349 İngiliz turist geldi.Son dönemde diplomasi atağı yapılan ülkelerle turist sayısında da artış dikkat çekti. İsrail ile pozitif ilişkileri geliştirerek sürdüren Türkiye, bu ülkeden çok yoğun bir talep alırken ülkemizi martta ziyaret eden İsrailli turist sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 600 artarak 47 bin 500'ü buldu. Benzer bir durum Birleşik Arap Emirlikleri'nde de görüldü. Ülkeden gelen turist sayısı 2020 Mart ayında 293 iken, bu yıl mart ayında 10 bini aştı.TÜRKİYE Otelciler Federasyonu Başkanı Sururi Çorabatır, Türkiye'nin en büyük pazarlarından olan Rusya-Ukrayna savaşına rağmen başarılı bir ivme yakaladıklarını belirterek, "Hem geliri hem de turist sayısını artırmayı başardık. Bu yıl bakanlığın belirlediği hedeflere sadığız. Tüm zorluklara rağmen buna ulaşmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi. 2019'da turist sayısında rekor kırıldığını hatırlatan Çorabatır, "İlk üç ayda o yıla göre yüzde 10'luk bir açık var ancak yıl içinde kapatacağız" diye konuştu.