Turizmde hedef 60 milyon turist

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) üyeleriyle bir araya geldi. Turizmde 2023'ün rekor yılı olduğunu belirten Ersoy, "Ziyaretçi sayısı 56.7 milyon kişi olurken 56 milyar dolar gelir elde edildi. Bu sene için yeni ve daha büyük hedefler belirledik. 2024 hedefimiz 60 milyon ziyaretçi, 60 milyar dolar. Bunun için yeni hedef pazarlar üzerinde çalışıyoruz. Bu yarışta tek rakip olarak kendimizi tanımlıyoruz. Her geçen sene kendi rekorumuzu geride bırakmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz" dedi. Arkeolojinin turizmde sürdürülebilirliğin önemli bir parçası olduğuna işaret eden Ersoy, son 60 yılda arkeoloji adına Türkiye'de ne yapıldıysa 4 yılda o kadar iş yapacaklarını dile getirdi. TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar da turizm sektörünün ihracat gelirlerine oranının yüzde 21 olduğunu dile getirirken, başta döviz gelirleri olmak üzere, istihdama katkısı ve yüksek düzeyde katma değer sağlamasının dünya genelinde sektörün cazibesini her geçen gün artırmaya devam ettiğini ifade etti. Çakar, küresel ekonomideki zorluklara rağmen turizm ve diğer hizmet gelirlerindeki artışın olumlu bir seyir izlediğinin altını çizdi.