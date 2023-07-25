Turizmde ikinci yarıda sıçrama olacak

2023 yılına iddialı bir giriş yapan Türk turizm sektörü, ilk 6 ayı geride bıraktı. Turizm sektöründeki son gelişmeleri değerlendirmek için basın mensuplarıyla bir araya gelen Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, "Turizm sektörü önce deprem, ardından enflasyon nedeniyle artan fiyatlardan olumsuz etkilendi. Şu anda Ege'de doluluk oranları yüzde 60, Akdeniz'de ise yüzde 70-80'lerde seyrediyor. Rusya ve tüm dünyadaki olumsuz ekonomik gelişmeler neticesinde yabancı turistin talepleri olumsuz etkilendi ve otellerin beklediği rakamlar gerçekleşmedi" dedi. Turizm Bakanlığı verilerine göre turist giriş sayısının hedeflerle örtüştüğünü anlatan Mete Vardar, "Ancak gelen yabancı misafirlerin yüzde 15-20'si otel konaklaması dışında farklı alternatiflere yöneldi. Önümüzdeki dönemin turizm açısından çok yoğun olacağını umut ediyorum. Mart ve nisan aylarında belirli bir kaybımız oldu ama bu kaybı son iki çeyrekte kapatırız" ifadelerini kullandı. Bu dönemin yerli turist için bir fırsat olduğunu anlatan Vardar, "Türk tatilciler yurtdışından gelen turistlerle hemen hemen aynı fiyata hatta bazı otellerde daha uyguna tatil yapabiliyor ve tatillerini 12 taksitle ödeyebiliyorlar. Jolly olarak bizim hâlâ yüzde 25'ini şimdi öde, kalanını 3 gün önce tamamla kampanyamız devam ediyor" şeklinde konuştu.JOLLY'NIN THY ile imza attığı işbirliği hakkında bilgi veren CEO Mert Vardar, teknoloji alanında uzun süredir yaptıkları yatırımların meyvesini 2023 yılında almaya başladıklarını belirterek, THY ile yapılan iş birliğinin güçlü bir altyapı yatırımının sonucu olduğunu kaydetti.