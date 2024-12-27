Turizmde yol haritası çizildi

TÜRKİYE'NİN turizmde gizli kalmış hazinelerini ve potansiyelini ortaya koymak amacıyla gastronomiden sağlığa, kültürden inanca, doğadan kış ve kruvaziyere kadar alanlarda atılacak adımlara ilişkin yol haritası çizildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2024-2028 yıllarını kapsayan "Bölgesel Gelişme ve Ulusal Stratejisi" kapsamında, Türkiye'nin turizmdeki gizli hazinelerini daha görünür kılacak ve bölgelerin olanaklarını öne çıkaracak tema odaklı bir yaklaşım uygulayacak. Bu kapsamda destinasyon yönetimiyle bölgelerin bu alandaki imkânları ve rotaları geliştirilecek. Tarihi, doğal ve kültürel değerler çerçevesinde belirlenen turizm destinasyonları ve rotaları temel alınarak, turizm faaliyetleri yürütülecek. Böylece, alternatif turizm imkânlarının oluşturulması, turizmin yerel ekonomiyle bağlantısının güçlendirilmesi ve seyahat sürelerinin uzatılması yoluyla turizmin bölgesel kalkınmaya katkısı artırılacak. Turizm faaliyetleri çeşitlendirilecek.