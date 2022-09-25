Turizmdeki büyüme havalimanlarına yansıdı

Türkiye'nin turizm cenneti destinasyonlarına ilgi havalimanı yolcu sayılarına da yansırken, bu yılın 8 aylık döneminde İstanbul Havalimanı yaklaşık 41 milyon, Antalya Havalimanı 21 milyon, İzmir Adnan Menderes Havalimanı 6.5 milyon ve Muğla Dalaman Havalimanı 3 milyon yolcuya hizmet verdi. Türkiye'deki havalimanlarında söz konusu dönemde iç hatlarda 52 milyon 190 bin, dış hatlarda da 66 milyon 158 bin yolcuya hizmet verildi. Direkt transit yolcularla yolcu hareketliliği 118 milyonu geçti. Anılan dönemde özellikle Türkiye'nin dünyada tanınan turizm merkezlerine ulaşım sağlayan havalimanlarından hizmet alan yolcu sayılarında yüksek artışlar görüldü.Bu yılın ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yolcu sayısı, İstanbul Havalimanı'nda yüzde 96, Antalya Havalimanı'nda yüzde 65 arttı. Ege Bölgesi'ndeki birçok turizm merkezi ile bağlantısı olan Muğla Dalaman Havalimanı'nı tercih eden yolcu sayısı da söz konusu dönemde yüzde 125 artarak 3 milyon 139 bine ulaştı. Kapadokya Havalimanı'nı tercih edenlerin sayısı da 2 katına çıkarken, yüzde 114 artan yolcu sayıları 274 bini geçti.