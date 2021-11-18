Turizmden iyi haber! İtalya ve İspanya’yı ilk kez geçtik

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) 2020 Yılı Sayıştay Raporu'nun Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ele görüştü. Alpaslan, turizm sektörünün, TGA'nın çalışmaları sayesinde Kovid-19 sürecini başarılı şekilde geçirdiğini belirterek, şu mesajları verdi:



BÜYÜK BAŞARI:

Gerek 2020'de gerekse 2021'in ilk üç çeyreklik döneminde elde edilen rakamlar, dünyadan, özellikle Akdeniz ülkelerinden çok daha hızlı büyüme sağladığımızı gösteriyor. 2021'in ilk 9 ayındaki rakamlara baktığımızda, bugüne kadar bizden hep önde olan İspanya ve İtalya'dan daha fazla yabancı ağırlamış durumdayız. Yani ilk kez İspanya ve İtalya'yı 2021'in ilk 9 ayında geride bıraktık.

ÖRNEK OLDUK, DAHA AZ DARALDI:

Güvenli Turizm Sertifikası Programı başka ülkelere örnek oldu. Pandemi nedeniyle dünyada turizm yüzde 80 gerilirken bizde yüzde 65 ile sınırlı kaldı. 2021'in ilk 9 ayında TÜİK açıkladı, 15 milyar dolar, kişi başı geceleme geliri de 830 dolar.

TURİST GELEN İLK 10 ÜLKE:

2021 yılında geçen aya kadar gelen 21 milyon turistin dağılımına bakınca Rusya 1 (4 milyon), Almanla 2 (2,7 milyon), Ukrayna 3 (yaklaşık 2 milyona) yer aldı. Bunları sırasıyla Bulgaristan, İran, Irak, Polonya, Hollanda, Fransa, Romanya takip etti.

İNGİLTERE'DEN BÜYÜK İLGİ:

İngiltere, Türkiye'ye yönelik sınırlamaları kaldırdı. Bu nedenle 2022 yılına yönelik büyük bir talep var. Bir sorun yaşanmazsa önümüzdeki yıl en çok turist gelen ilk 5 ülke arasında yer alacak.

EGE'NİN YUNANİSTAN'IN OLMADIĞINI GÖSTERECEĞİZ:

Turistlerin yüzde 40'i İstanbul, yüzde 40 İstanbul, yüzde 10, yüzde 10'da Anadolu'ya geliyor. Ege üzerine çok özel tanıtım programı başlattık. Biz önümüzdeki yıl bunu daha da güçlü bir şekilde yaparak Ege'nin Yunanistan'a ait olmadığını, Türkiye'nin bir bölgesi ve markası olduğunu gösterip payı arttıracağız.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU:

İki bölgemizin büyük bir potansiyeli var. Güvenlik sorunu çözüldüğü için buralara daha fazla kişi geleceğini düşünüyoruz.

TATİL DOLDURDU:

Tatilde tesislerimizin doluluk oranları neredeyse yüzde 100'ü buldu.

YEŞİM TURİZM SERTİFİKASI:

Güvenli Turizm Sertifika Programı'nı kademe kademe yeşil turizm sertifika programına, sürdürülebilir turizm sertifika programına dönüştüreceğiz. Paris Anlaşması'na uyarak, çevre şartına da uyarak bir yükümlülük altına girdik.2022 yılıyla beraber kademeli olarak yoğunlaştırılmış bir şekilde uygulamaya koyarak sertifikayı alamayan hiçbir turizm tesisinin faaliyette bulunmasına izin vermeyeceğiz.