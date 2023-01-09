Turizme 100 milyon euro

52 milyona yakın turistle kapatan Türk turizm sektöründe yatırımlar da hızlandı. Bu yıl 60 milyon turist ve 56 milyar dolar gelir hedefi koyan sektörde yılın ilk yatırım haberi de Çağdaş Holding'ten geldi. Geçen yıl Çağdaş Beton'u satan ve yeni yatırımlarını turizme yönlendiren grup, bu yıl 100 milyon euroluk yatırımla Bodrum'da iki otel daha açacak. Oteller eylülden itibaren hizmet vermeye başlayacak.Çağdaş Holding İcra Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar, 2015'te 75 milyon euro yatırımla Swissotel Bodrum Beach ile sektöre girdiklerini söyledi. 2021'de Cennet Koyu'nda Çağdaş Holding markası olan 'Akana' adıyla 24 oda, 2 suit ve 19 villadan oluşan butik bir otel açtıklarını anlatan Çağlar, "Çağdaş Beton'u sattıktan sonra buradan elde ettiğimiz geliri de turizme aktardık. Bu sene 124 oda ve 55 rezidanstan oluşacak şehir oteli konsepti ile Swissotel Residences Bodrum Hill'i ve 'Akana'nın bir alt markası ile Kumbahçe'de 14 odalı butik otelimizi devreye alacağız. Böylece oda ve rezidans sayısında 350'yi aşağız. İki otelimizin arsa dahil toplam yatırım maliyeti 100 milyon euro" dedi2022 yılını euro bazında yüzde 20 büyüme ile kapattıklarını aktaran Çağlar, "Swissotel Bodrum Beach'te yılı yaklaşık 4.5 milyon euro ciro ile kapatıyoruz. Doluluk oranımız yüksek sezonda yüzde 95. Ama biz otelimizi 12 ay açık tutuyoruz. Yıl geneli toplam doluluk oranımız yüzde 55" dedi. Bodrum'da zincir markaların kış aylarında kapandığını anlatan Çağlar, "Tek açık olan uluslararası zincir marka biziz. Bunun avantajlarını da görüyoruz. Örneğin sadece yılbaşı haftasını yüzde 80 dolulukla geçirdi" ifadelerini kullandı.TÜRKİYE turizminin pandemi döneminden önce Ortadoğu ülkelerinde sıkıştığına dikkat çeken Çağlar, "Bu tablo 2022'de değişti. Muğla'ya gelen 3 milyon turistin 1.2 milyonu İngiliz'di. Pazar çeşitliliği artıyor. Ortadoğu, Rus ve Ukrayna ülkemizin vazgeçilmez pazarları ancak 2022'de Batı turistinin de ilgisi ciddi oranda yükseldi. Kendi otellerimizde yeniden Avrupalı, Amerikalı misafir görmeye başladık. Bu ilginin 2023'te de devam edeceğini öngörüyoruz" dedi.