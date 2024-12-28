Turizme yılbaşı piyangosu

Yılbaşına sayılı günler kala turizm sektörüne piyango vurdu. Antalya'dan Kapadokya'ya, İstanbul'dan Kıbrıs'a, kayak otellerinden termal bölgelerine kadar tüm oteller doldu. Yılbaşı haftasında özellikle kayak otellerinin oda fiyatları ortalama 10 bin TL'den başlıyor. Yılbaşı gecesi için DJ ya da sanatçılı program düzenleyen lüks otellerde gecelik oda fiyatları 70-80 bin TL'ye kadar çıkıyor. Yerli turistin yanı sıra Avrupalı, Amerikalı, İranlı ve Suudilerin de yeni yılı kutlamak için tercih ettiği otellerin doluluk oranlarının geçen yıla göre yüzde 10 ila 20 arasında arttığı gözlemleniyor.

NOEL İLE GELDİLER

Antalya'da açık olan otellerin yüzde 90'ın üzerinde dolu olduğunu söyleyen Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, ilgiden memnun olduklarını kaydetti. "24 Aralık'ta Noel ile başlayan hareketlilik 6 Ocak'a kadar devam edecek" diyen Kavaloğlu, otellerde yüzde 90 yabancı, yüzde 10 yerli turist ağırladıklarını belirtti. Sanatçılı programlar da düzenleyen Antalya otellerinde kişi başı gecelik fiyatlar 3 bin ila 25 bin TL arasında değişiyor. Termal otellerine de ilginin yüksek olduğu yılbaşı döneminde gecelik oda fiyatları 9 bin TL'den başlayıp 25 bin TL'ye kadar çıkıyor. Afyonkarahisar Zafer Turistik Otelciler Derneği Başkanı Ali Gümüşhan, bölgedeki termal otellerin yüzde 80 dolduğunu belirterek, "Yılbaşı gecesi yüzde 90'ı aşarız. Ağırlıklı yerli turist ilgisi var" dedi.

İSTANBUL DOLDU

Aralık ayını durgun geçiren İstanbul'da ise yılbaşıyla dolan oteller turizmcilerin yüzü güldürürken gecelik oda fiyatı şehir ortalamasında 150 euroyu aştı. Movenpick Hotel Istanbul Marmara Sea Genel Müdürü Eray Dursun, İstanbul'da dolulukların yüzde 80'i aştığını belirterek, "Bu yıl özellikle Anadolu şehirlerinden ciddi bir yerli turist ilgisi var. İstanbul'u gezip yeni yılı burada karşılayacaklar" dedi. Otellerde konaklayanların yüzde 70'inin yabancı, yüzde 30'unun yerli olduğunu anlatan Dursun, "Özellikle Avrupa, Amerikalı ve Suudi ilgisinde artış gözlemledik" diye konuştu.

BALONLA KUTLAMA

Yeni yılı balonla karşılamak isteyenlerin tercihi ise Kapadokya oldu. Bölgedeki otellerin dolulukları yüzde 60 ila 80 arasında değişirken, gecelik oda fiyatları 5 binden başlıyor, 50 bin TL'ye kadar çıkıyor. Yılın ilk gününü balonla kutlamak isteyenlerin kişi başı ödeyeceği ücret ise 5 bin TL. Dorak Holding Kapadokya Genel Müdürü Kayıhan Fırat, "Yılbaşı için hem yerli hem de yabancı ilgisi yüksek. Otellerde ve sanatçı ve DJ programları var. Münferit rezervasyonlarla son dakika talepleri de geliyor" dedi.



YAVRU VATAN DA GÖZDE

Yeni yılda ilgi çeken bir diğer destinasyon da Yavru Vatan. Kuzey Kbırıs Türk Cumhuriyeti Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, adada herkese ve her keseye uygun otellerin olduğunu belirterek, "Bud urum yılbaşına da yüksek bir talep yarattı. Geçen yıla göre yüzde 20 artış var. Büyük otellerimiz yüzde 90, küçük otellerimiz yüzde 70'in üzerinde dolu. Gecelik oda fiyatları 7 bin TL'den başlayıp 70 bin TL'ye kadar çıkıyor" diye konuştu.



BİR GECE 4 KİŞİLİK AİLE 80 BİN TL



Gözde kayak destinasyonu Bursa Uludağ'da yılbaşı öncesi otellerdeki doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı. Ağaoğlu My Mountain Otel'in Genel Müdürü Murat Pınarcı, yerli turistlerin yanı sıra Avrupa ve Çinlilerden de talep olduğunu söyledi. Bölgedeki otellerde yılbaşı balolarının düzenlendiğini anlatan Pınarcı, "Yılbaşı paketinde konaklama, 3 öğün yiyecek ve balo ile birlikte kişi başı yaklaşık 20 bin lirayı buluyor. 4 kişilik bir ailenin ortalama 80 bin TL ödemesi gerekiyor" dedi.



ERCİYES OTELLERİ YÜZDE 100 DOLU



Kayseri Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, Erciyes dağındaki otellerin yüzde 100, şehirdeki otellerin ise yüzde 90 dolduğunu söyledi. Oda fiyatlarının gecelik 10 bin TL'den başlayıp 80 bin TL'ye kadar çıktığını anlatan Akşehirlioğlu, "Yerlinin yanı sıra Polonya ve Avrupalı ilgisi de var. Geçen yıl günübirliklerle 2.5 milyon ziyaretçi aldık. Bu yıl 3 milyonu aşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.



KAYAK TAKIMI VE HOCA 4 BİN TL



Dedeman Palandöken ve Dedeman Palandöken Ski Lodge Otelleri Otel Müdürü Selim Nezihoğlu, bölgedeki otellerin doluluklarının yüzde 90'ı aştığını, yılbaşında bunun yüzde 100 dolacağını söyledi. Otellerin sanatçılı programlar yaptığı bilgisini veren Nezihoğlu, "Gece eğlenip gündüz kayacaklar. Günlük kiralık kayak takımları 2 bin TL. Eğer ders almak isterlerse bir saatlik hoca ücreti de 2 bin TL" ifadelerini kullandı.