Turizmi 12 aya yayacağız

Mersin'de hizmet veren BN Hotel Thermal & Wellness, üçüncü yılında başarısını iki özel ödülle taçlandırdı. Dünya turizm literatürüne "lifestyle thermal" konseptini kazandıran BN Hotel Thermal & Wellness, turizm sektörünün en önemli ödüllerinden QM Tourism Awards'tan Türkiye'nin en iyi QM SPA & Wellness Luxury, Travelers Choise 2023'ten ise Tripadvisor Travelers Choice ödülünü aldı. 250 bin kişi ağırlama kapasitesi ile Mersin turizmine ve ekonomisine katkıda bulunan BN Hotel Thermal & Wellness'in Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Narlı, "Turizm sezonunu 12 aya yaymak, katma değer yaratmak ve turizm çeşitliliği oluşturmak hedefiyle oluşturduğumuz 'lifestyle thermal' konsepti ile Türkiye termal turizmini dünyaya tanıtmayı hedefliyoruz. Çok yakında yoga stüdyomuz hizmet vermeye başlayacak. Sektör ve ülkemiz için en iyinin arayışındayız. Bu arayış yolunda aldığımız bu iki önemli ödül başarımızı tescilledi ve tüm ekibimizi daha da motive etti" dedi. Otel, bu yıl sonunda 160 bin kişi ağırlamayı ve yüzde 70 doluluğa ulaşmayı hedefliyor.