Turizmin öncüleri Antalya’ya akın etti

YABANCI PANELİSTLER DE KONGREDEYDİ



Organizasyonun ilk gününde "2024 yılı dünya turizmi ve Türkiye'nin yeri" de değerlendirildi. Moderatörlüğünü TÜRSAB Onursal Başkanı Talha Çamaş'ın yaptığı programdaki konuşmacılar ICCA Avrupa Bölge Direktörü Efi Koudeli, GAINING EDGE Analiz ve Araştırma Direktörü Milos Milovanovic ve UNTWO Teknik İş Birlikleri Direktörü Jaime Mayaki oldu. Programda Türkiye'nin küresel rekabetteki konumu verilerle yorumlandı.

TURİZM DÜNYASI BİR ARAYA GELDİ



Psikologlardan medya temsilcilerine, dijital içerik uzmanlarından turizm danışmanlarına kadar farklı alanlardan uzman isimlerin panelist olarak yer aldığı kongre, aynı zamanda üyeler arası tanışma ve tedarikçiler ile görüşme imkânı da sundu. Yapılan ikili görüşmeler çerçevesinde ilgili bölgelerdeki turizm potansiyelleri kapsamlı şekilde ele alınarak yeni fırsatlar değerlendirildi