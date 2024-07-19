Türk Demir-Çelik sektörü 2024 yılının ilk yarısında performansını arttırdı

YÜKSEK GİRDİLER HALEN AYNI YERDE



"Avrupa'da kaybettiğimiz bize ait olan pazarları bir nebze de olsa geri almaya başladık" tespitinde bulunan Ertan sözlerini şöyle sürdürdü; "Ancak bu süreçte Türkiye'de ekonomik şartlarda henüz istenilen bir düzeyde düzelme maalesef yok. Yüksek girdiler halen aynı yerde orada bir iyileşme yok. Üstelik son elektrik zammı olumsuzluğu da var. Diğer kalemlerde de girdi maliyetleri sürekli artıyor. "Sektörümüzün üzerine büyük yük bindiren yüksek enerji maliyetlerinin yanı sıra Avrupa Yeşil Mutabakatına uyum kapsamında ihracatçı firmaların yapmak durumunda oldukları yatırımlar da var. Kur artışının enflasyon artışı karşısında düşük kalması, döviz bozdurma zorunluluğunu da ilave edersek bunların tümü ihracatçılar açısından büyük engel teşkil ediyor. Diğer yandan dahilde işleme rejimi uygulamasında değişikliğe gidileceği hususu gündemde yer alıyor. Sektörümüzü rakiplerine karşı dezavantajlı konuma geçirmeyecek şekilde bir düzenleme yapılmasının elzem olduğunun altını çizmek isterim."



İHRACATTA ÜRÜN DESENİ DEĞİŞTİ EGE BÖLGESİ GERİDE KALDI

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği'nin 2024 yılı Ocak – Haziran döneminde ihracatının yüzde 8'lik azalmayla 1 milyar 286 milyon dolardan 1 milyar 181 milyon dolara gerilediğine değinen Ertan, "Ege Bölgesi'nin ihracat kalemleri profil ve inşaat çeliği ağırlıklı. Türkiye genelinde ise; bu artış özellikle inşaat çeliği, sıcak yassı rulo, soğuk yassı rulo, kaplamalı yassı mamuller ve borulardan kaynaklanıyor. Buradaki ivme de Türkiye genelini yukarı çekiyor. Biz de bu yassı mamuller ihracatı daha düşük seviyede olduğu için bizi aşağı çekiyor. Bir de Ege Bölgesi'nde inşaat çeliği ihracatı ağırlıklı olarak Yemen'e yapılıyor. Yemen'e yapılan inşaat çeliği ihracatı oradaki problemlerden dolayı geçtiğimiz yıla kıyasla azaldı. Bütün bunlar üst üste gelince bizim ihracatımız Türkiye geneline göre geride kaldı. Biz geçen sene daha yukarıdaydık niye geçen sene profil ihracatı çok daha fazla artmıştı. İhraç edilen ürün deseni değiştiği için Ege Bölgesi olarak Türkiye ortalamasının çok az da olsa gerisinde kalmış olduk. Ancak Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği olarak son 12 aylık ihracatımız yine 2,5 milyar dolar seviyelerinde seyrediyor" diyerek sözlerini noktaladı.

TÜRK DEMİR ÇELİĞİ EN ÇOK ALMANYA'YA İHRAÇ EDİLDİ

Türkiye'nin demir-çelik ihracatında 2024 yılının ilk yarısında öne çıkan ülkeler; 1 milyar 69 milyon dolarlık tutarla Almanya, 958 milyon dolarla İtalya ve 924 milyon dolarlık ihracatla Romanya oldu. Ege Bölgesi'nden yapılan demir-çelik ihracatında yine Almanya 150 milyon dolarlık taleple zirvede yer alırken, 89 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri ve 75 milyon dolarla İngiltere sıralandı.