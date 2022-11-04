Türk Devletleri Bankalar Birliği Konseyi için ilk imzalar atıldı

"TÜRK DEVLETLERİ BANKALAR BİRLİĞİ KONSEYİ BİR SİVİL TOPLUM KURULUŞUDUR"

Konseyin temel kapsamından bahseden Çakar, "Türk Devletleri Bankalar Birliği Konseyi, üyelerinin özgür irade ve eşit haklar prensiplerine uygun olarak kurulmuş, üyelerini ortak çıkarlar amacıyla bir araya getiren, ticari amacı olmayan bir sivil toplum kuruluşudur. Konseyin faaliyetleri üye devletlerin yasal düzenlemeleri, uluslararası sözleşmeler ve tüzüğe uygun olarak gerçekleştirilecektir. Türk dünyasının tarihi ve kültürel birikimlerinden, ekonomik ve bankacılık sektörü ilişkilerimizi geliştirmekte daha fazla yararlanmak amacındayız. Bu sayede devletlerimiz arasında sağlam temelli oluşturulan siyasi ve toplumsal dayanışmayı, ekonomik anlamda somutlaştırmak, kalıcı hale getirmek istiyoruz. Ülkelerimiz ve bölgelerimizi ilgilendiren meseleleri konuşmak ve ilerlemek için adımlar atarak, bankalar birlikleri arasında iş birliği geliştirmek bankacılarımızın ve iş insanlarımızın taleplerini doğru değerlendirmek en önemi hedeflerimizin başında gelmektedir" şeklinde konuştu.

"TECRÜBELERİMİZİ PAYLAŞMAK İSTİYORUZ"

Bankacılık sektörünün geliştirilmesini hedeflediklerini belirten Çakar, "Reel sektöre ve ülke ekonomilerine pozitif çıktılar üretmesi için, sektöre ilişkin konu ve çözümlerimizi istişare ederek tecrübelerimizi paylaşmak istiyoruz. Gelişmeler konusunda ortak platformlar, zirveler, forumlar, konferanslar düzenleyerek bankacılık verilerini düzenlemelerini ve iyi uygulamalarını paylaşıyor olacağız. Dijital bankacılığın geliştirilmesini, suç gelirleriyle mücadele ve uyum alanında, iklim ve çevre krizleriyle mücadele, ödeme ekosistemlerinin yaygınlaştırılması konularında işbirliği yapmak istiyoruz" diye konuştu.

İlerleyen dönemde farklı ülkelerden de katılım beklediklerini belirten Alpaslan Çakar, "Bizler Türk dillerini konuşan devletlerin birlikleri olarak çok taraflı işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağlama sözünü bir kez de sizlerin önünde, imzalarımızla belgeye bağlıyoruz. Bugün aramızda bulunmayan Türkmenistan'ın da kısa bir süre içerisinde daimi üye olarak aramızda bulunmasını bekliyoruz. Bugün misafir olarak aramızda bulunan Gürcistan, KKTC ve Macaristan bankalar birliklerinin de bizlerle birlikte olacağına inanıyoruz. Bizlere yol gösteren cumhurbaşkanlarımıza ve üyelerimize teşekkür ediyoruz" dedi.