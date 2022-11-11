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Giriş Tarihi: 11.11.2022 13:16 Son Güncelleme: 11.11.2022 13:17

Türk Devletleri Teşkilatına üye ülkeler arasında iki anlaşma imzalandı

Türk Devletleri Teşkilatına üye ülkeler arasında iki anlaşma imzalandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Adil Karaismailoğlu, Türk Devletleri Teşkilatına üye ülkeler arasında Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşması ile Ulaştırma Bağlantısallık Programı Mutabakat Zaptı’nı imzalandığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türk Devletleri Teşkilatına Üye Ülkeler Arasında Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşması ile Ulaştırma Bağlantısallık Programı Mutabakat Zaptı'nı imzaladık. Anlaşmamız ülkelerimizle iş birliğimize ivme kazandıracak" ifadelerini kullandı.

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Türk Devletleri Teşkilatına üye ülkeler arasında iki anlaşma imzalandı
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