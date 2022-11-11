Türk Devletleri Teşkilatına üye ülkeler arasında iki anlaşma imzalandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türk Devletleri Teşkilatına Üye Ülkeler Arasında Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşması ile Ulaştırma Bağlantısallık Programı Mutabakat Zaptı'nı imzaladık. Anlaşmamız ülkelerimizle iş birliğimize ivme kazandıracak" ifadelerini kullandı.