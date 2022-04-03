Türk Eximbank fon kaynaklarını çeşitlendirmeyi sürdürecek

Türk Eximbank, paydaşları ile iş birliği içerisinde, ihracat stratejilerini daha etkin desteklemek ve dış ticaret ekosistemini küresel iyi uygulama örnekleri doğrultusunda geliştirmek için 2021'de başlattığı Stratejik Dönüşüm Programı'nı bu yıl da sürdürecek.

Program kapsamında 2022'de; Kredi Dönüşüm, Sigorta Gelişim, Satış Servis, Operasyon Modeli, BT Dönüşüm, Kurumsal İlişkiler ve İletişim projeleri çalışmaları yürütülecek, fon kaynakları çeşitlendirilecek.

Bu yıl da yeni KOBİ müşteri kazanımı ve kullandırım sıklığını artıracak tedbirler alınmaya devam edilecek, yeni uygulamalar yürürlüğe konulacak.

Küresel tedarik zincirlerindeki değişimler, dijital ve yeşil dönüşüm gibi eğilimler dikkate alınarak, uluslararası arenada rekabet gücü yüksek, üretim ve istihdam potansiyeli barındıran, yüksek katma değerli ve orta-yüksek teknolojili sektörler desteklenerek, küresel ticaretten alınan payın artırılması ve bu kapsamda cari işlemler dengesinde kalıcı, sürdürülebilir iyileşmenin sağlanması hedefleniyor.

UZAK ÜLKELERE İHRACATI ARTIRMA STRATEJİSİNE DESTEK

Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen, mal ve hizmet ihracatının menzilini artırma, ülkeye coğrafi olarak uzak, ihracat potansiyeli yüksek ülkelerle ticareti geliştirme hedefine destek verilecek.

İhracatçıların krediye erişimlerindeki önemli zorluklardan biri olan teminat aşaması için bu yıl da Türk Eximbank tarafından kredi kullandırılacak.

İhracatçıların kur ve faiz risklerini yönetebilmeleri amacıyla opsiyon ve swap işlemleri gibi türev ürünler en uygun koşullarda sunulmaya devam edilecek. İhracatçıların talep ve ihtiyaçları doğrultusunda çeşitlendirilecek, kur ve faiz riskinin yanı sıra emtia riski yönetimine yönelik türev ürünler sunulacak ve bu ürünlerin kullanımının yaygınlaştırılması için tanıtım faaliyetleri yapılacak.

Türk Eximbank, Akreditif Teyit Sigortası Programı kapsamında bu yıl seçilecek bir veya birkaç bankayla pilot uygulama başlatması hedefleniyor.

Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Politik Risk Sigortası Programı'nın uygulamaya alınması yönünde çalışmaların tamamlanması, kolaylaştırılmasıyla ihracatın tabana yayılması sağlanarak ihracat hacminin sürdürülebilir olması ve KOBİ'lerin finansmana erişimlerinin artırılması da planlanıyor.