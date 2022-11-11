Türk Eximbank’tan ihracatçıya 588 milyon dolar tutarında kaynak

Sendikasyon kredisini yüzde 101,4 oranında yenileyen Türk Eximbank, Türk ihracat sektörüne kullandırılmak üzere 404,2 milyon avro, 136 milyon dolar ve 350 milyon Çin yuanı olmak üzere toplam 588 milyon dolar tutarında kaynak sağladı.



Yapılan açıklamaya göre koordinatörlüğünü Emirates NBD Capital Limited, ICBC Turkey Bank A.Ş. ve Mizuho Bank, Ltd.'nin, Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğünü ise Standard Chartered Bank'ın üstlendiği ve Türk Eximbank'ın sürdürülebilirlik bağlantılı ikinci işlemi olma özelliği taşıyan 1 yıl vadeli sendikasyon kredisi, Çin yuanı dilimi ilk kez dahil olmak üzere üç para birimli olarak gerçekleştirildi.

24 BANKA KATILIM SAĞLADI



Türk Eximbank'tan yapılan açıklamaya göre, işleme Avrupa, Uzak Doğu ve Körfez bölgelerinden, 6'sı yeni olmak üzere önde gelen 24 banka katılım sağladı. Sözleşmede yer alan akordeon özelliği sayesinde işleme ilerleyen günlerde dahil olabilecek yeni katılımcılar ile sendikasyon kredi tutarının artabileceği ifade edildi.



Bankanın sürdürülebilirlik çalışmalarının kurumsal strateji öncelikleri arasında yer aldığını dile getiren Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, bu başarılı işlemin öneminin altını çizdi. Genel Müdür Güney, "Kadın katılımcı KOBİ'lere kredi desteğimizin artırılması hedefi dahil olmak üzere sürdürülebilirlik performans kriterleri ekleyerek gerçekleştirdiğimiz sendikasyon işlemimizi yüzde 101,4 yenileme oranıyla tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Bu işlem ile birlikte sürdürülebilirlik bağlantılı toplam yurt dışı finansman tutarımız 1,3 milyar doları aştı. Türk Eximbank olarak ihracatçılarımıza kaynak sağlamaya devam ederken sürdürülebilirlik alanında ilave adımlar atmayı sürdüreceğiz. Sendikasyon işlemimize ilk kez eklediğimiz Çin yuanı diliminin getirdiği avantaj ile önümüzdeki dönemde yatırımcı tabanımızı daha da genişletmeyi hedefliyoruz. Sağladığımız uluslararası kaynağın ülkemize ve ihracat sektörüne hayırlı olmasını diliyorum" dedi.