Türk fintek şirketleri üç ülkeyi radarına aldı

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) tarafından "Türk finansal teknoloji (fintek) şirketlerinin küresel rekabet gücünü ve yurt dışı faaliyetlerini artırmak" amacıyla hazırlanan pazar araştırmasında Birleşik Krallık, Litvanya ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ele alındı.
Türkiye'nin en dinamik ve hızlı büyüyen sektörlerinden olan ödeme ve elektronik para sektörünün çatı kuruluşu TÖDEB'den yapılan açıklamaya göre, Birlik, sektörün yurt dışına genişlemesi için kritik öneme sahip üç ülkeyi kapsayan bir pazar araştırması hazırladı.
Birleşik Krallık, Litvanya ve BAE'den Dubai'nin incelendiği araştırmada ülkelerin profili; Türkiye ile politik, ekonomik ve ticari ilişkileri; fintek ekosistemi; ödeme ve elektronik para sektörü ile bu pazarlarda faaliyet göstermek isteyen kuruluşların uyum göstermekle yükümlü oldukları mevzuat ve regülasyonlar ele alınırken, şirket kuruluş süreçleri ile sektöre özel vergi, teşvik ve hibe avantajlarına yer verildi.
KÜRESELE AÇILAN ÜÇ KAPI
Raporda, Türk firmalarının küresel pazarda ön plana çıkabilmeleri için basamak olabilecek üç ülke ayrıntılı bir şekilde incelendi. Buna göre, Avrupa'nın önde gelen fintek merkezi olan Birleşik Krallık'ta 2022 yılı sonu itibarıyla 3 bin 200'den fazla fintek şirketi bulunuyor. Ülke, 2021 yılında fintek ekosistemine 11,6 milyar dolar yatırım çekerek, ABD'den sonra dünyada ikinci sırada yer aldı. Londra, yaklaşık 90 bin finans ve sigorta şirketiyle dünyanın en yoğun finans merkezi olarak öne çıkıyor. Bununla birlikte Birleşik Krallık'ın hem ABD'ye hem de AB'ye ulaşmada bir merkez olarak öne çıkması, burada iş yapmayı planlayan TÖDEB üyelerinin bu hamlesini yeni pazarlara ulaşmakta da stratejik bir adım haline getirecek.
Rapora göre, Baltık ülkelerinin en gelişmiş ekonomisi olan Litvanya'da 2022 yılında yerel finteklerin topladığı fon miktarı 67,9 milyon avroya ulaştı. Coğrafi konumu ve en hızlı büyüyen OECD ekonomisi olma özelliğini de taşıyan Litvanya, uluslararası fintek şirketlerinin güçlü varlığıyla dikkat çekiyor.
Litvanya Merkez Bankası, hızlı lisanslama süreçleri ve sandbox rejimi gibi yenilikçi yaklaşımlarla fintek sektörünü destekliyor. Ülkede 2021 yılında finteklerin topladığı fon miktarı, toplam fon miktarının yüzde 28'ini oluşturdu. 2020 yılında 230 olan fintek sayısı, 2023'te 276'ya ulaştı.
BAE, özellikle Dubai emirliğinde fintek ekosisteminin gelişimi için önemli adımlar atıyor. Dubai'deki fintek ekosistemi, ulusal fintek ilkeleri ve elektronik para kuruluşları pazarıyla dikkat çekiyor. Ülke, vergi teşvikleri ve hibe mekanizmalarıyla fintek girişimcilerini destekliyor. Orta ve Uzak Doğu ile Afrika pazarına açılmak için kritik nokta olan bu Emirlik, önemli bir merkez olarak öne çıkıyor ve son yıllarda kayda değer bir büyüme ve inovasyon sergiliyor. 2024 yılı itibarıyla, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki fintek pazarının 18,07 milyar dolara ulaşması bekleniyor.
FİNTEK DÜNYASININ YENİ MERKEZİ: TÜRKİYE
Raporda, Türkiye'nin de fintek alanındaki faaliyetlerine yer verildi. Buna göre, Türkiye genç ve teknolojiye hızlı uyum sağlamaya açık nüfusuyla fintek sektörünün hizmetlerini günlük yaşama uyarlama konusunda hatırı sayılır ülkeler arasında yerini aldı.
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nin 2024 Haziran dönemi verilerine göre, Türkiye'de 702 aktif fintek şirketi bulunuyor.
Türkiye, fintek sektöründe hızla büyüyen bir pazar olarak öne çıkarken, yenilikçi çözümlerle finansal hizmetlerin erişimini genişletiyor. 2024 yılında 182 milyon dolar yatırım çekmesi öngörülen fintek ekosisteminde bu alanda bir rekor kırılması bekleniyor. Bu rekor, sektörün geleceğine ışık tutması açısından önem arz ediyor. Fintek ekosisteminin lisanslı dikeyi olan ödeme ve elektronik para sektörü, fintek ekosisteminin en dinamik ve hızlı büyüyen alanları arasında yer alıyor.
FİNTEK EKOSİSTEMİNİN BELKEMİĞİ: TÖDEB
Türkiye'nin fintek ekosisteminin gelişiminde merkezi bir rol oynayan TÖDEB, Temmuz 2024 tarihi itibarıyla 84'e ulaşan üyesiyle yenilikçi çözümleri ve müşteriyi odağına alan hizmet anlayışıyla öne çıkıyor.
2023 yılından itibaren küresel fintek etkinliklerinde giderek artan şekilde boy gösteren TÖDEB, hem üyelerinin yurt dışına açılmasına ve uluslararası iş birliklerine imza atmasına hem de Türkiye'nin fintek haritasında kendisine daha sağlam bir yer edinmesine hizmet ediyor.
TÖDEB'in kamuoyuna sunduğu bu araştırmayla TÖDEB, üyelerinin fintek sektöründe global bir oyuncu olma hedefini destekliyor ve sektöre yön veriyor.
BİLGETEKİN: "ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA SEKTÖRÜ SINIRLARA SIĞMIYOR"
TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin, sektörün geleceğini şekillendirmek ve küresel rekabet gücünü artırmak amacıyla hazırlanan yeni raporla ilgili açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin dinamik ve yenilikçi bir fintek ekosistemine sahip olduğunu vurgulayan Bilgetekin, "TÖDEB'in temsil ettiği ödeme ve elektronik para sektörümüz, global pazarlarda oyuncu olma hedefi taşımakta ve bu hedefe uygun olarak adımlar atmaktadır. Hazırladığımız rapor, TÖDEB üyesi kuruluşların uluslararası pazarlara açılma süreçlerinde karşılaşabilecekleri zorlukları aşmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır." dedi.
Bilgetekin, TÖDEB ve üyeleri için en önemli iki noktanın "iyi ürün ve iyi hizmet" olduğunun altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:
"İyi ürün ve iyi hizmet ile ülkemize yatırımcı çekmek ve ürün ihraç etmek önümüze koyduğumuz amaçlardan bir tanesi…" diyerek devam eden Bilgetekin, "Uluslararası arenaya daha sık çıkıyoruz. Gözümüzü yurt dışına çevirdik. Üyelerimizin çalışmalarıyla, Birliğin çalışmalarıyla artık rahatça söyleyebilirim ki; ödeme ve elektronik para sektörü sınırlara sığmıyor, global arenada güçleniyor!"