Türk firmalar Neom’u uçurmak için kolları sıvadı

Suudi Arabistan'ın 500 milyar dolar değerindeki çılgın projesi Neom City için Türk firmaları kolları sıvadı. Riyad'daki King Khalid Uluslararası Havalimanı'nın yenilenen iki terminalini bitiren ve ikisini de teslim etme noktasına gelen IC İçtaş İnşaat, ülkedeki yeni havalimanı projelerine de talip oldu. Şirket, Riyad'da yapılacak 6 terminalin en az birini almayı hedeflerken, Neom International Havalimanı ihalesine de teklif verecek. Ülkenin en yüksek köprüsü olacak 500 milyon dolarlık Wadi Laban'ın ihalesini de alan şirket, Neom'da 2029 Kış Olimpiyatları'na hizmet edecek kayak tesisinin yapımı için teklif vermeye hazırlanıyor.Neom City ihalelerinin Türk müteahhitlere yılda 10 milyar dolarlık iş kazandırabileceğini aktaran IC İçtaş İnşaat İcra Kurulu Üyesi İlker Öksüz, "Suudi Arabistan yeni havacılık merkezi olma konusunda yatırımlar yapıyor. Kuveyt yakında yeni havalimanı açılışını yapacak. Katar büyük yatırımlar yaptı. Dubai altıncı terminalini yapıyor. Suudi Arabistan da bu alanda söz sahibi olmak istiyor" diye konuştu.Neom'da 2029 Kış Olimpiyatları'na hizmet edecek kayak tesisi ihalesine teklif vereceklerini söyleyen Öksüz, "Riyad'daki King Khalid Uluslararası Havalimanı'nın 3 ve 4'üncü terminallerinin mühendislik ve yapım işlerini tamamladık. 1. ve 2'nci uluslararası terminalleri ile bağlantı binalarını da teslim etme noktasına geldik. Toplamda 1.4 milyar doları bulan yatırım bedeliyle bu terminalleri inşa ettik. Projede ihaleye çıkacak 6 terminalin de en az birinin işletmesini almayı hedefliyoruz" dedi. King Khalid Uluslararası Havalimanı'nın yenileme projesinde 17 ülkeden 3.500 kişinin çalıştığını kaydeden Öksüz, ihaleyle ilgili de ilginç bir detayı şöyle anlattı: "Bizi ihaleye davet ettiler. Alman firma ihaleyi aldı ancak bir yıl sonra bizi çağırdılar ve 'Almanlar yapamıyor sizinle eski fiyat üzerinden anlaşabilir miyiz?' diye sordular. 2018'de inşaata başladık."Hicaz'dan Şam'a giden yolun Riyad'daki çevre yoluyla kesiştiği noktaya iki tane kablolu köprü yaptıklarını anlatan Öksüz, "Her biri 763 metre uzunluğunda, 167 metre yüksekliğinde ve 36 metre genişliğinde olacak bu köprüler 6 şeritli trafik akışına hizmet edecek. 500 milyon dolarlık bir proje. Tamamlandığında ülkenin en yüksek köprüsü olacak Wadi Laban Köprüsü'nü, 36 ayda bitirmeyi hedefliyoruz" dedi.IC İçtaş İnşaat, Vietnam'da da 1.5 milyar dolarlık Long Thanh Uluslararası Havalimanı inşaatını da aldı. IC İçtaş İnşaat liderliğindeki VIETUR Konsorsiyumu tarafından üstlenilen Long Thanh Uluslararası Havalimanı, hizmete girdiğinde yıllık 100 milyondan fazla yolcuya hizmet verecek. Havalimanı, 5 Aralık 2026 tarihinde tamamlanacak.