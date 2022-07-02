Türk gençlerin başarısı parmak ısırttı: Amerika’daki yarışmada birinci oldular

'EMEĞİMİZİN SONUÇLARINI ALDIK'

Makina Mühendisliği 3'üncü sınıf öğrencisi Fatih Demircioğlu, elde ettikleri başarıyla gurur duyduklarını ifade ederek, "7 aşamadan oluşan yarışma sürecinde, kendi içinde puanlanan bu aşamaları diğer takımlara göre daha iyi yaptık ve birinciliği elde ettik, büyük bir puan farkıyla. Dosyalama sürecini de başarıyla tamamladıktan sonra uydumuzu ürettik. Yarışma anında da her şey yolunda gitti. Böylelikle bu tecrübelerimizi, imkanlarımızı güzel bir şekilde kullanıp, çok iyi çalışıp birinciliği elde ettik. Çok mutluyuz, gururluyuz. Bu kadar emeğimizin sonuçlarını aldık. Hak ettiğimizi düşünüyoruz zaten. Bizler bunun için her şeyimizi verdik. Saatlerce gece gündüz çalıştık. Bu sonuçtan dolayı mutluyuz, gururluyuz" dedi.