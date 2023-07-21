Türk halıcılarından 1 milyar 280 milyon dolarlık ihracat

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden (GAHİB) derlenen bilgilere göre, yeni yatırımlar yapan ve pazar arayışlarını sürdüren halı ihracatçıları, ürünlerini ocak-haziran döneminde 185 ülkeye gönderdi.

Türk halıcılar, yılın ilk yarısında dünyanın dört bir yanına ulaştırdığı 291 milyon 373 bin metrekare halı karşılığında 1 milyar 280 milyon 888 bin dolar ihracat geliri elde etti. Halıcılar, geçen yılın aynı döneminde ise 1 milyar 353 milyon 865 bin dolar ihracata imza atmıştı.

Yılın ilk yarısında halıcılar, 1 milyar 30 milyon 323 bin dolarlık makine halısı, 215 milyon 187 bin dolarlık tüfte halı, 31 milyon 98 bin dolarlık el halısı ve 4 milyon 280 milyon dolarlık da kilim ihracatı gerçekleştirdi.

En fazla ürünü sırasıyla ABD, Orta Doğu ve Avrupa'ya gönderen Türk halıcılar, en çok dövizi 355 milyon 319 bin dolarla ABD, 154 milyon 529 bin dolarla Suudi Arabistan ve 82 milyon 694 bin dolarla İngiltere'den aldı.

Türkiye'deki en fazla ihracatı ise 856 milyon 30 bin dolarla Gaziantep yaptı. Gaziantep'i 323 milyon 379 bin dolarla İstanbul ve 33 milyon 163 bin dolarla Uşak takip etti. Böylelikle Gaziantep'in Türkiye'deki halı ihracatındaki payı 68,2 oldu.

Türk halıcıların son 12 aydaki ihracatı ise 2 milyar 680 milyon 462 bin dolar oldu.

GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan AA muhabirine, Türkiye'nin halı sektöründe önemli ihracat gerçekleştirdiğini belirtti.

İhracatı yükseltmek için gerekli çalışmalar yürüttüklerini aktaran Kaplan, şunları kaydetti:

"Üreticilerimiz dünyanın dört bir yanına ürünlerini gönderiyor. Sektörümüz ülkemize önemli bir gelir sağlamakta ve bununla birlikte istihdam sağlamakta. Yılın ilk yarısındaki ihracatımız 1,2 milyar doları buldu ve 185 ülkeye ihracatımızı yapıyoruz. Sektörümüzün daha da güçlenmesi ve pazarlardaki güçlü ticaretimizi sürdürülebilir olması için çalışma ve projelerimize devam ediyoruz. Makina halı üretiminde Türkiye kendisini dünyada gösterdi. Her zaman ilk sıralarda yer alıyoruz. Bu başarımızı devam ettirmeyi hedefliyoruz."