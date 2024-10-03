Türk hava sahasında her 15 saniyede bir uçuş gerçekleşti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Hava Yolları (THY), AJet, Pegasus ve SunExpress Havayolları'nın üst düzey yöneticileriyle Türk Sivil Havacılık Akademisi'nde bir araya geldi. Bakan Uraloğlu, hava yolu işletmeleriyle düzenli istişareler gerçekleştirerek yurt içinde talebin yoğun olduğu bölgelere yönelik değerlendirmeleri ilettiklerini ve gerekli planlamaların yapılmasını beraberce sağladıklarını söyledi. Türk hava sahasında 2023'te gerçekleşen uçuş sayısı hakkında bilgi veren Uraloğlu, "Bir önceki yıla göre yüzde 14.9 artış göstererek 2 milyon 167 bin 19'a yükseldi. Böylece 2023'te Türkiye semalarından yaklaşık her 15 saniyede bir uçak geçişi gerçekleşti" dedi.Bu yıl sonunda havayolu ile yolculuk yapan yolcu sayısının 236 milyonu aşacağını anlatan Bakan Uraloğlu, "2025'te de 250 milyonun üzerinde olacağını öngörüyoruz" diye konuştu. Bu artışlara paralel hem iç hem de dış hatlardaki uçuş sayıları ve bu noktalara yapılan seferlerde artışlar olacağını anlatan Uraloğlu, halihazırda iç hatlarda taşıyıcılar tarafından haftalık ortalama karşılıklı olarak 7 bin sefer, dış hatlarda ise ortalama 20 bin sefer gerçekleştirildiğini belirtti. Bakanlık olarak hava yolu işletmelerinin dış ve iç hatlardaki sefer sayılarının artışına destek sağladıklarını anlatan Uraloğlu, şunları anlattı: "Örneğin Şili'nin başkenti Santiago'ya 18 Aralık itibarıyla THY ile İstanbul-Sao Paolo-Santiago hattında haftalık 4 frekans olarak seferlere başlıyoruz. THY 4 Aralık'ta da İstanbul-Kuala Lumpur- Sydney hattında seferlere başlayacak. Böylece sene sonunda dış hat uçuş nokta sayımızı 349'a çıkarmış olacağız." Abdulkadir Uraloğlu, iç hatlarda kara yolu veya trenle en az 5 saat ve üstü seyahat süresi olan şehirler arasındaki sabah-akşam her gün en az bir uçuşun olması ve bir önceki sezonda ortalama doluluğu yüzde 95'in üzerindeki hatlarda yeni bir planlamanın da konuşulduğunu belirtti. Uraloğlu, "Ekim sonu itibarıyla SunExpress Havayolları 12 yeni iç hat seferine başlayacak" ifadelerini kullandı.