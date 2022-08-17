Türk Hava Yolları bünyesine yeni Pilotlar katacak

Hali hazırda 386 uçaklık modern filosunda görevli 5525 pilotu bulunan bayrak taşıyıcı, kısa süre içerisinde hem uçak sayısını hem de pilot sayısını artırmayı hedefliyor.

Bu doğrultuda açılan pilot alımı ilanına başvurular, Türk Hava Yolları'nın kariyer.thy.com adresinden gerçekleştirilebilecek.

THY DENEYİMLİ KAPTAN PİLOT VE II. PİLOT ALACAK

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat "Gökyüzündeki yükselişimizde kilit rol oynayan, dünyanın dört bir yanında başarıya ulaşmamızda emeği olan ailemize yeni üyeler katıyoruz. Şirketimize katılacak yeni pilotlarımızın bizi hedeflerimize, misafirlerimizi ise sevdiklerine güvenle uçuracağından eminiz." dedi.