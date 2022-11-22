Türk Hava Yolları, ‘Hediye Kart’ ürününü hayata geçirdi

Yolcularına sunduğu ayrıcalıklı hizmetlerine bir yenisini ekleyen Türk Hava Yolları, online kanallar üzerinden 'Hediye Kart' uygulamasını başlattı. Bu uygulama ile THY yolcuları sevdiklerine Yeni Yıl, Doğum Günü, Anneler Günü gibi 10 farklı konseptte hazırlanmış uçuş dolu kartları hediye edebilecek.

YENİ UYGULAMA MODELLERİNİ HAYATA GEÇİRİYORUZ

THY Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, yolcularına seyahatlerinin her aşamasında ayrıcalıklı bir deneyim sunmak için çalıştıklarını ve yeni uygulama modellerini hayata geçirdiklerini ifade ederek " Yeni uygulamamız sayesinde misafirlerimiz, Türk Hava Yolları Hediye Kart'ı alarak bir anlamda sevdiklerine dünyanın anahtarını hediye edebilecek. Bu projenin 129 ülkeden taşıdığımız milyonlarca yolcumuz tarafından memnuniyetle karşılanacağından eminiz." dedi.

YENİ KARTLAR YOLDA

Bu uygulamanın ikinci aşamasında ise kurumsal firmaların müşterilerine, çalışanlarına, iş ortaklarına teşvik veya ödül olarak verebilecekleri THY uçuşlarında kullanabilecek ön ödemeli bir kart olan 'Kurumsal Hediye Kart' hayata geçirilmesi planlanıyor.

Önümüzdeki dönemde ayrıca yolcuların seyahatleri esnasında yaşadıkları aksaklıkların telafi edilebilmesi için kullanılacak 'Tazminat' ve 'Telafi Hediye Kart' seçenekleri de yolcular ile buluşacak.