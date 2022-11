Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Spirit Başarılı İş Ortağı Ödülünün sahibi oldu

TUSAŞ, 2002 yılında başladığı iş birliğini geliştirerek devam ediyor. Bu çerçevede Boeing uçaklarında kullanılan 3 bin 500'den fazla yarı montaj parçası için dünyada tek kaynak üreticisi konumunda olan şirket, 2021'de kazandığı Boeing 737 Max-8 uçaklarına ait 48. kısmın (Section48) ilk teslimatını yıl sonunda gerçekleştirmeyi hedefliyor. Geçtiğimiz 19 yılda 5 Milyondan fazla uçak parçasını Spirit'e tam zamanında teslim eden şirket, 2023 yılı için ise 560 bin uçak parçasını Spirit firmasına teslim etmeyi hedefliyor.



TUSAŞ, kanat üzerinde firar kenarında bulunan ve hareketli detayların iniş takımınına bağlandığı parça olarak adlandırılan "Fixed Trailing Edge" kapsamında bir uçaklık sette toplam 2 adet iç ve 2 adet dış spar olmak üzere üretim ve teslimatını gerçekleştirdiği projede 300'üncü uçak için üretilen setin teslimatını önümüzdeki ay gerçekleştirecek. Şirket, proje çerçevesinde Spirit'e toplam bin 770 uçaklık set teslim etmeyi hedefliyor.



Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Spirit'ten bugüne kadar 2011 Platinum Supplier, 2015 International Supplier of the Year, 2016 International Supplier of the Year, 2020 Supplier of the Year ödüllerini kazanırken bu kez geçtiğimiz günlerde 2021 "Success Partner" (Başarılı İş Ortağı) ödülüne layık görüldü. Böylece tedarikçi konumunda 2002 yılından bugüne iş birliği yürüten TUSAŞ, 2022 yılında aldığı ödülde Spirit tarafından 'İş Ortağı' durumunda değerlendirilmiş oldu.



"ŞİRKETİMİZ YARIM ASIRLIK TECRÜBE İLE BUGÜNE KADAR HAVACILIK ALANINDA BİRÇOK KABİLİYETİ ÜLKEMİZE KAZANDIRDI"



Gerçekleştirilen teslimatlara ilişkin değerlendirmede bulunan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, "Şirketimiz yarım asırlık tecrübe ile bugüne kadar havacılık alanında birçok kabiliyeti ülkemize kazandırdı. Yaptığımız tüm işleri ülkemizin temsiliyeti olarak gördüğümüz için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Şirketimize uluslararası düzeyde duyulan bu güvenin alt yapısında bu özveri var. Kusursuz ve tam zamanında teslimatlarımızla bugüne kadar Spirit'ten toplam 5 ödül kazandık. Kusursuz üretim ve teslimat vizyonumuza katkı sunan çalışma arkadaşlarımıza ve Spirit firmasına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.