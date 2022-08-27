Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Teknofest Samsun’da ilklere imza atacak

TEKNOFEST hakkında görüşlerini paylaşan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil yaptığı açıklamada "Havacılık, uzay ve teknoloji sevdalısı gençlerle bir kez daha buluşacak olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Standımızda yer alacak olan deneyim alanları ile gençlerimizin havacılık hayallerine dokunacağız. 30 Ağustos tarihinde başlayacak olan TEKNOFEST'in bağımsız savunma sanayimizin inşasına devam ettiğimiz bu günlerde gençlerin teknolojiye olan tutkusu ve azmine büyük katkı sunacağına yürekten inanıyorum" dedi.

Bu yıl da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii sponsorluğunda gerçekleşen Helikopter Tasarım Yarışması ödülleri, 30 Ağustos - 4 Eylül tarihlerinde Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleşecek TEKNOFEST'te sahiplerini bulacak.