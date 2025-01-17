Türk Havayolları yer hizmetleri ihale duyurusu

THY A.O. "İSTANBUL (IST), İSTANBUL ATATÜRK (ISL), ANKARA ESENBOĞA (ESB), İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN (SAW), İZMİR ADNAN MENDERES (ADB), ANTALYA (AYT), ÇUKUROVA (COV), BODRUM MİLAS (BJV) VE DALAMAN (DLM), ESKİŞEHİR HASAN POLATKAN (AOE) HAVALİMANLARINA DÜZENLEDİĞİ SEFERLERİ İÇİN YER HİZMETLERİ, BU HAVALİMANLARI İLE BERABER KADIKÖY, ANKARA, TAKSİM, BODRUM SEHİR SATIŞ OFİSLERİNDE VE IST BİLET SATIŞ DESTEK MASASINDA (HUB) VERİLECEK BİLET SATIŞ HİZMETLERİ, ENVANTERİNDE BULUNAN YER TEÇHİZATLARINA ARIZA, BAKIM, YEDEK PARÇA TEMİNİ VE REVİZYONU HİZMETLERİ" İŞİ KAPALI ZARF TEKLİF ALMA USULÜYLE SATIN ALINACAKTIR.

• Kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle ihale edilecektir.

• Şartnamelere uygun ihale dosyaları ve teklif mektupları, en geç 30 Ocak 2025 Saat 16:30'a kadar HANDLINGANLASMALARYURTICI@THY.COM e-posta adresi üzerinden talep edilerek temin edilecektir. Anılan gün ve saatten sonra gelen talepler kabul edilmeyecektir.

• Şartnameler, yukarıda belirtilen e-posta adresinden temin edilebilir. İsteklilerin, ihaleye konu şartnameleri alabilmesi için Türk Hava Yolları A.O.'nun Finansbank Merkez Şubesi TR920011100000000001918773 hesabına 150.000 Türk Lirası (TL) yatırması gerekmektedir.

• İhale, 31 Ocak 2025 Saat 09:00' da İstanbul Havalimanı THY A.O. OC (Operasyon Merkezi) Binası 1.Kat Arnavutköy / İSTANBUL adresinde olacaktır.

• İsteklilerin, ihaleye konu on havalimanının en az yedisinde A grubu çalışma ruhsatına haiz olmaları gerekmektedir.

• Şartnamelerde istenilen tüm belgelerin aslı veya noterden tasdikli suretleri ibrazı gereklidir.

Ortaklığımız bu ihale ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Ortaklığımız ihaleye konu olan işi yaptırıp yaptırmamakta, dilediğine kısmen ya da tamamen yaptırmakta serbesttir.