Türk İKA’ları geliyor: İmzalar atıldı! Türkiye ’Sürpriz’ etkisi yapacak

"ÜRÜNLER SAHADA OLDUKÇA, KULLANILDIKÇA OLGUNLAŞACAKLAR"

Güvenlik güçlerine en etkin ve teknolojik ürünler sağlamak için çalışmalarını sürdüklerini belirten Demir, şu değerlendirmede bulundu:

"İnsansız kara aracı yolculuğumuz başlayalı epey oldu ama buradaki ilerlememizin hızını yeterli görmüyorum. Bu aşamadan sonra geriye dönüp bakarak bu meseleyi hızlandırmak, kime, ne görev düşüyorsa tekrar dersimizi çalışmamız ve süreci hızlandırmamız zaman ve yetenek açısından daha etkin ve yetkin ürünleri biran önce sahaya vermemiz gerekiyor. Bu ürünler sahada oldukça, kullanıldıkça olgunlaşacaklar."