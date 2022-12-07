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Giriş Tarihi: 7.12.2022 16:44

Türk-İş Genel Sekreteri Kavlak'tan asgari ücret açıklaması: Yarın tek tek açıklayacağız

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısının iyi geçtiğini belirten Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, “Kapsamlı bir açıklamayı genel merkezde yapacağız. Yarın hepsini tek tek açıklayacağız” dedi.

Türk-İş Genel Sekreteri Kavlak’tan asgari ücret açıklaması: Yarın tek tek açıklayacağız

Asgari ücreti belirlemek üzere bir araya gelen Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını gerçekleştirdi. Yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından bakanlık binasından ayrılan ilk grup Türk-İş oldu. Bakanlık önünde açıklamalarda bulunan Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, toplantının iyi geçtiğini bildirerek, "Toplantıda konuştuğumuz konuları Türk-İş Yönetim Kurulu'yla değerlendireceğiz. Kapsamlı bir açıklamayı genel merkezde yapacağız. Yarın hepsini tek tek açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

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Türk-İş Genel Sekreteri Kavlak'tan asgari ücret açıklaması: Yarın tek tek açıklayacağız
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