Türk iş insanlarının katılımıyla Polonya’da yenilenebilir enerjiye yönelik ilk iş toplantısı düzenlendi

Türkiye ile Polonya arasında ekonomik ve ticari alanlarda işbirliğinin artırılması amacıyla Varşova Büyükelçiliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Polonya Ticaret Odası arasındaki çalışmalar kapsamında, yenilenebilir enerji sektörüne yönelik ilk iş toplantısı Varşova'da düzenlendi.

DEİK üyesi 9 firmayı temsilen 12 iş insanının yer aldığı program kapsamında, ilk gün Polonya Sanayi Kalkınma Ajansı, Polonya'nın en büyük enerji üreticisi PGE ve Polonya Kalkınma Bankası (BGK) ile görüşmeler gerçekleştirildi.

Görüşmelerde, Polonya'da güneş ve rüzgar enerjisi alanında yatırım yapmayı hedefleyen firmalar, Polonya enerji piyasası, hukuki düzenlemeler ve projeler hakkında bilgi edindi.

Programın ikinci gününde Polonya Ticaret Odası'nda bir açılış oturumu düzenlenerek, Türk ve Polonyalı firmalar arasında görüşmeler yapıldı.

Polonyalı 30'dan fazla firmanın katıldığı programda, yenilenebilir enerji alanında gerçekleştirilebilecek yatırımlar hakkında görüşmeler gerçekleştirildi.