Türk-İş: Masada asgari ücretli de olsun

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun mesaisi geçen hafta başladı. Türkiye Yol-İş Sendikası 12. Olağan Genel Kurulu'na katılan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay, "12 Eylül'ün getirdiği bir sistem var. Diyor ki, 'Asgari Ücret Tespit Komisyonu 15 kişiden oluşacak. 5 hükümet yetkilisi, 5 işveren, 5 işçi.' Bu sistem 41 senedir devam ediyor. O masada asgari ücretli de olsun" dedi.Türk-İş'in 36 senedir açlık sınırı araştırmasını açıkladığını aktaran Atalay, "Uzmanlarımızın ifade ettiği rakama göre açlık sınırı 7 bin 785 lira, yoksulluk sınırı ise 10 bin 170 lira. Türk-İş, açlık sınırı olan 7 bin 785 liranın üstünü konuşacak. Bizim şu an asgari ücret ile ilgili bir teklifimiz yok, biz açlık sınırını anlatıyoruz. 8 olur, 9 olur, 10 olur. Bir getirin önümüze bakalım, o zaman konuşacağız. İnşallah herkesin oturduğu bir sonraki tespit komisyonu masasında asgari ücretli de oturur" diye konuştu.Asgari ücretliyi, evladı, torunu, kardeşi ve ailesi gibi gördüğünü aktaran Atalay, "Ben Zonguldaklı maden işçisiyim, Sur'da çalışan belediye işçisiyim, Isparta'daki enerji işçisiyim, demir yollarının çırak okulu işçisiyim. Dün de öyle gördüm, bugün de öyl... Ben Türk-İş Başkanıyım. Yarın ne siyaset yapacağım ne de iş adamı olacağım" açıklamasında bulundu.Taşeron meselesinin bir daha ülkenin gündemine gelmeyecek şekilde kalkmasını isteyen Atalay, "Bu sistem, adil bir sistem değil. Bu sistem, merhametli bir sistem değil. Bu sistem, merhametsiz bir sistem. Bu sistemi ülke gündeminden bir an evvel kaldırmak lazım" diye konuştu.