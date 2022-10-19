Türk Kızılay, afet evi üretim üssü açıyor

GÜNDE 3 VARDİYA İLE 200 KONTEYNER ÜRETİMİ YAPILABİLECEK

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Burası Kızılay'ın çadır ve tekstil fabrikasının geleneksel olarak üretmiş olduğu ve afet sonrası barınma ihtiyacımız olan çadırın yanına bir sonraki aşaması olan konteyner veya modüler yaşam üniteleri üretmek maksadıyla kuruldu." ifadesini kullandı ve şunları söyledi: "Üretim yaparken kurulumun kolay olmasına ve insanların sahada vinç vs. gibi ihtiyaç duymadan kurmasına yönelik bir çalışma yürüttü arkadaşlarımız. Hafif kaldırma yardımları ile ürünler kurulabiliyor. Daha hafif olan ve bizim barınma ünitesi dediğimiz içinde kurulum rehberi olan ürünler var ve bunları vatandaşın kendisi kurabiliyor."