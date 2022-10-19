Türk Kızılay, afet evi üretim üssü açıyor

2020 yılında Malatya'da 37,500 metrekarelik kapalı alan üzerine inşa edilen barınma sistemleri fabrikası, yılda 1 milyon metrekare hafif çelik yapı, ön üretimli (prefabrik) yapı ve yılda 65-70 bin adet konteyner tipi yaşam ünitesi ve barınak ünitesi üretim kapasitesine sahip. Tesiste hafif çelik yapıların yanı sıra farklı modeller geliştirilerek üretilebiliyor. Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık üretim üssünü SABAH'a anlattı.
GÜNDE 3 VARDİYA İLE 200 KONTEYNER ÜRETİMİ YAPILABİLECEK
Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Burası Kızılay'ın çadır ve tekstil fabrikasının geleneksel olarak üretmiş olduğu ve afet sonrası barınma ihtiyacımız olan çadırın yanına bir sonraki aşaması olan konteyner veya modüler yaşam üniteleri üretmek maksadıyla kuruldu." ifadesini kullandı ve şunları söyledi: "Üretim yaparken kurulumun kolay olmasına ve insanların sahada vinç vs. gibi ihtiyaç duymadan kurmasına yönelik bir çalışma yürüttü arkadaşlarımız. Hafif kaldırma yardımları ile ürünler kurulabiliyor. Daha hafif olan ve bizim barınma ünitesi dediğimiz içinde kurulum rehberi olan ürünler var ve bunları vatandaşın kendisi kurabiliyor."
DEMONTE 10 KONTEYNER 2 KAMYON İLE TAŞINABİLİECEK
Dr.Kerem Kınık: "Barınma sistemlerinde lojistik Ar-Ge aşaması çok önemli ve bu konu ile ilgili biz çok iyi çalıştık diyerek sözlerine şöyle devam etti: "Standart 21 metrekare konteynerleri demonte ediyoruz. 10 konteyneri mutfak ve wc üniteleri ile yaşam üniteleri ayrı bir modül olmak üzere 10 konteyneri 2 tane kamyonla taşıyabiliyoruz ve bu şekilde lojistik maliyetlerimiz düşüyor."
MALATYA'YA 400 MİLYON LİRALIK YATIRIM
Türkiye'de ve yurt dışında yapılan çalışmalardan bahseden Kınık şunları söyledi: "Türkiye'de depremden sonra Bingöl Karlıova'da TOKİ'ye 90 tane ev inşa ettik ve teslim ettik. Büyük bir dramı yaşayan Ukrayna'da yerlerinden edilmiş insanlara yönelik barınma sistemleri kuruyoruz. Ayrıca finansmanı sağlanan ve burada üretilen 2 bin civarı barınak ünitelerini Suriye'de kurduk. Burada birçok alanda kullanılmak üzere üretim yapıyoruz.
"İTHAL ETMİYOR ARTIK ÜRETİYORUZ"
Türk Kızılay'ı olarak milli ekonomi için önemli adımlar atıldığını ifade eden Türk Kızılay Genel Başkanı Dr.Kerem Kınık şunları söyledi: "Bazı ürünleri Çin'den ithal ediyorduk ama artık burada üretiyoruz ve milli ekonomiye katkımız oluyor. Macaristan, Katar, İngiltere, Irak, Suriye gibi ülkelere ihracat yapıyoruz ve ekonomiye bu anlamda ciddi katkı sağlıyoruz."