Türk Kızılay, Malatya’nın kırsal mahallelerde sağlık hizmetini sürdürüyor

Türk Kızılay, mobil sağlık aracıyla Malatya'daki kırsal mahallelerde yaşayan depremzedelere birinci basamak sağlık hizmeti vermeye devam ediyor.

Kentte 18 Şubat'tan bu yana gezici sağlık hizmeti veren mobil ekip, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kendirli Mahallesi'nde talep eden vatandaşları tedavi etti, psikososyal çalışma yaptı.

Ekipte görevli Dr. Emin Kılıç, Kızılay gönüllüsü olarak 26 Şubat'ta ekibe dahil olduğunu, 10 günlük dönüşümlerle hizmet verdiklerini belirtti.

Mobil ekipte doktor, radyoloji teknisyeni, halk sağlığı görevlisi, psikolog ve hemşirenin bulunduğunu aktaran Kılıç, "Dİğer ekiplerin ulaşamadığı mahalle ve köylere gitmeye çalışıyoruz. Şimdiye kadar 800'e yakın birinci basamak sağlık poliklinik hizmeti verdik." diye konuştu.

Sağlık hizmeti alan vatandaşlardan Aysel Mazu ise kızının yanına geldiğini, Kızılay'ın sağlık ekibini görünce faydalanmak istediğini söyledi.

Depremde evinin hasar gördüğünü, Kızılay ekiplerinin desteğinin memnuniyet verici olduğunu aktaran Mazu, "Onlar için içimden çok şey geçiyor, çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun, bu dar günleri görmesinler. Çok sevindim, milletimiz başımızda. Allah'a çok şükür ekmeği de sağlık hizmetini de veriyorlar, herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.