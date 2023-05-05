Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Türk Kızılay mobil sağlık aracı, Malatya'da depremzedelere hizmeti sürdürüyor
Giriş Tarihi: 5.5.2023 15:02

Türk Kızılay mobil sağlık aracı, Malatya'da depremzedelere hizmeti sürdürüyor

Türk Kızılay mobil sağlık aracı, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde depremzedelere birinci basamak sağlık hizmeti veriyor.

AA
Türk Kızılay mobil sağlık aracı, Malatya’da depremzedelere hizmeti sürdürüyor

Kahramanmaraş merkezli, "asrın felaketi" diye nitelendirilen 6 Şubat'taki depremlerin ardından kentte hizmet vermeye başlayan mobil sağlık ekibinde birer doktor, hemşire ile radyoloji teknikeri bulunuyor.

Doğanşehir ilçesine bağlı Karaterzi Mahallesi'nde yaşayan depremzedeleri ziyaret eden Kızılay ekipleri, bazı vatandaşları evlerinde muayene etti.

Bazı depremzedeler ise mobil sağlık aracına gelerek muayene oldu. Mahallede 40 depremzedeye sağlık hizmeti verildi.

Birinci basamak sağlık hizmeti verilen vatandaşlar, evlerine kadar gelen sağlık hizmetinden dolayı yetkililere teşekkür etti.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Türk Kızılay mobil sağlık aracı, Malatya'da depremzedelere hizmeti sürdürüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA