Türk Kızılay mobil sağlık araçları deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, kırsal kesimde depremzedelerin birinci basamak sağlık hizmetleri alabilmeleri için gönderilen 6 mobil sağlık aracı, afet bölgesinde ilk gününde 627 depremzedeye ulaştı.

Tam donanımlı, içerisinde muayene, kan tahlilleri, röntgen, EKG, solunum fonksiyon testi yapılabilen mobil sağlık araçlarında, deneyimli gönüllü hekimler özellikle merkezlere ulaşamayan kırsal bölgedeki hastalara ulaşarak muayenelerini yapmaya başladı.

Araçlarda iki hekim, bir hemşire, bir psikolog ve bir röntgen teknisyeni çalışıyor. Araçlar, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Adıyaman ve Osmaniye'de gezici sağlık hizmeti veriyor.

Mobil sağlık araçlarının yanı sıra mobil diş kliğini de hizmete sunan Türk Kızılay, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde diş hastanelerine erişimi olamayan afetzedelere acil durumlarda yardımcı oluyor. Süreç içerisinde gönüllü diş hekimlerinin katkıları ile bu hizmetin de yaygınlaştırılması planlanıyor.

Mobil sağlık araçları, bugün itibarıyla şu noktalarda hizmet veriyor:

Kahramanmaraş Piazza AVM açık alanı, Hatay Millet Bahçesi, Adıyaman Şambayat köyü, Malatya BOTAŞ 13. Çadır Kenti, Osmaniye Arıcaklı köyü, İnderesi köyü, Savranlı köyü, Gaziantep Sayburun köyü, Altınova köyü, Torunlar köyü, İncegedik köyü (Nurdağı).