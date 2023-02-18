Türk Kızılayı depremzede kadınlara özel whatsapp hattı kurdu

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Kızılay, depremden etkilenen 11 ilde ana sorumluluk alanı olan beslenme hizmetlerine odaklandı. Bu ihtiyacın bir sisteme oturmasının ardından diğer insani yardım çalışmalarını geliştirmeye başlayan Kızılayın bölgede bulunan profesyonel çalışanlarına, Kızılay Kadın gönüllüleri ile Genç Kızılay kadın gönüllüleri de destek oluyor.

Yeni doğum yapmış, hamile veya özel ihtiyaçları olan kadınları dinlemek, ihtiyaçlarını karşılamak için depremden etkilenen bölgede çalışmalarını devam ettiren Kızılay Kadın gönüllüleri, kendileriyle birebir görüşmek isteyen depremzede kadınlar için bir Whatsapp hattı kurdu.

Kızılay Kadın Whatsapp Hattı'na, "+90 552 150 18 68" veya 168 Çağrı Merkezi aracılığıyla ulaşılabiliyor.

WhatsApp hattı üzerinden, Kızılay Kadın gönüllüleri ile Genç Kızılay kadın gönüllülerince, hijyenik ped, iç çamaşırı, kıyafet ve hijyen malzemeleri gibi taleplerin karşılanması sağlanıyor.

Ayrıca, hamile depremzedeler, gönüllüler tarafından bilgilendiriliyor ve talepleri gönüllü kadın doğum uzmanlarına iletiliyor. Depremin ilk günlerinde hastanelerin kadın doğum bölümüne gelen kadınların da ilk anda ihtiyacı olan kıyafet ve diğer ihtiyaçlarına cevap veriliyor.

Yaklaşık 2 bin kadın gönüllüsü ile deprem bölgelerinde hizmet veren Kızılay, acil ihtiyaçların başında gelen hijyenik ped, iç çamaşırı, kıyafet, ve hijyen malzemelerinin dağıtımına hız veriyor. Gönüllüler, yardım dağıtımlarında özellikle afetlerde dezavatajlı gruplar arasında yer alan kadınlara ulaşmaya çalışarak, ihtiyaçlarını söylemekte zorlananların taleplerini birebir takip ediyor, karşılamaya çalışıyor.