Türk Kızılayı hijyen tırları Malatya’nın kırsal mahallelerinde depremzedelere hizmet veriyor

Türk Kızılayın ilçeye yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Kurucaova Mahallesi'nde ilkokulun bahçesine konuşlandırdığı hijyen tırlarından depremzedeler yararlanıyor.

Tırlardan sorumlu Türk Kızılay Malatya personeli Barış Kılıç, AA muhabirine, depremin ilk anından itibaren Türk Kızılay olarak vatandaşların hizmetinde olduklarını söyledi.

Depremin ilk günden itibaren Türk Kızılayın 2 hijyen tırını Kurucaova Mahallesi'ne getirdiklerini belirten Kılıç, sağlık açısından hijyenin çok önemli olduğunu vurguladı.

Kılıç, tırlara mobil çamaşırhane ve duşlar yerleştirdiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımız burada rahatlıkla duşunu alıp, çamaşırlarını yıkayıp, temiz şekilde evine gidebiliyor. Çamaşırhanemizde 10 kurutma ve 18 çamaşır makinemiz var, rahatlıkla yetiyor. Duşlarımız da bayan ve erkek için 12'şer adet. Duşlarımızda şampuanlarımız, bebekler için ayrı şampuanlarımız, terliklerimiz, hijyen malzemelerimiz var. Çamaşırhanemizde de deterjanlar tarafımızdan tedarik edilmektedir. Bunun için de bir market oluşturduk. Vatandaşımız ihtiyacını gidebiliyor. Jeneratör kurduk, sıcak suyumuz 24 saat açık. Türk Kızılay olarak en kırsaldaki vatandaşlarımıza kadar ulaştık."

Depremzedelerden Ali Balyemez de depremin ilk anından itibaren yanlarında olan Türk Kızılaydan memnun olduklarını ifade etti.

Ayşe Fatma Karakaş ise hijyen tırından memnun olduklarını kaydederek, "Allah razı olsun. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Bunlar için de teşekkür ederiz, duşlar ve çamaşır makineleri çok işimize yaradı, çok güzel." dedi.