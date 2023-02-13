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Giriş Tarihi: 13.2.2023 13:52

Türk Kızılay'ın atölyelerinde çadır üretimi aralıksız sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından Türk Kızılay Erzincan Çadır Üretim Atölyesi'nde yoğun çalışma yürütülüyor.

AA
Türk Kızılay’ın atölyelerinde çadır üretimi aralıksız sürüyor

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde vatandaşların barınma sorununun giderilmesi için Türk Kızılay çalışmalarına devam ediyor.

Gece gündüz çalışma yapılan Kızılay'ın Erzincan'daki atölyesinde, 16,5 metrekare aile tipi çadır üretimi yapılıyor.

Bugüne kadar üretilen 4 bin 500 çadır deprem bölgesine gönderildi.

Türk Kızılay Erzincan Çadır Üretim Atölyesi sorumlusu Erdal Altın, yoğun şekilde çadır üretimi yaptıklarını belirterek, "Günlük astar ve gövde olmak şartıyla 25 adet çadır üretimimiz var. Deprem bölgesine sevkiyatlarımız yoğun bir şekilde devam ediyor." dedi.

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Türk Kızılay'ın atölyelerinde çadır üretimi aralıksız sürüyor
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