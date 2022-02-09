Türk Kızılayın "Uluslararası Afet ve İnsani Yardım Lojistiği Kongresi" başladı

"İnsani Yardım Lojistiği: Yeni Normal ve Yenilikçi Yaklaşımlar" temasıyla gerçekleştirilen "Uluslararası Afet ve İnsani Yardım Lojistiği Kongresi" başladı.

Ataşehir'deki bir otelde düzenlenen kongrenin açılışında konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, 150 yılı aşkın süredir iyilik taşıdıklarını ve bu iyiliği ihtiyacı olana ulaştırmaya çalıştıklarını söyledi.

Faaliyetlerinin de bu iyiliği toplamak, bunu bir yerden bir yere taşımak ve bütün bu süreçleri optimum şartlarda, en yüksek kalitede, en düşük maliyette gerçekleştirmek olduğunu anlatan Kınık, Kızılayın tarihsel sürecinden ve bugünkü çalışmalarından bahsetti.

Kınık, kongrede sunulan bildiriler ve buradaki yuvarlak masa toplantılarında ortaya çıkacak fikirlerin kitaplaştırılarak uluslararası sektörlerin istifadesine sunulacağını dile getirdi.

Kurum olarak 150 yıldır iyilik taşıdıklarını belirten Kınık, "Bunu güncelleyerek yapmaya çalışıyoruz. Optimum stok seviyeleriyle istenilen malı, istenilen kalitede, istenilen yerde, ihtiyaç duyulan anda en uygun maliyetle bulundurmaya gayret ediyoruz. Kızılay Lojistik olarak bütün süreçlerimizi Kızılayın diğer işlerinde olduğu gibi dijitalleştirdik. Bu sene hayatına başlayacak Kızılay AR-GE ve Bilgi Teknolojileri şirketimiz aracılığıyla lojistik sektörüne yönelik de çok önemli dijital çözümler sunuyoruz." dedi.

"İNSANİ YARDIM MODELLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERİ TAKİP EDİYORUZ"

Kovid sürecinde perakende sektöründe de çok büyük bir büyüme gerçekleştiğine değinen Kınık, bir taraftan malların büyük parçalar halinde seyahat ettiğini, bir taraftan tedarikin küçük parçalar halinde ihtiyaç sahibinin ayağına geldiğini anlattı.

Kerem Kınık, afet ve insani yardım sektöründe de durumun aynı olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Dolayısıyla bugün küresel anlamda doğa kaynaklı afetlerin, iklim değişikliklerinin vurmuş olduğu pek çok coğrafya yenilikçi lojistik yaklaşımları olmazsa hayatlarını sürdüremeyecekler. Bugün, erişimi zor olan coğrafyalara, denize çıkışı olmayan ülkelere, küçük ada ülkelerine, çatışma bölgelerine insani yardım ulaştırmak, afet müdahalesi gerçekleştirmek çok önemli bir hal almıştır. İnovatif çözümler olmazsa bu sürdürülebilir değildir. Bugün dünyada insani yardım modellerinde de değişiklikler söz konusu. Bunları takip ediyoruz."

Lojistik ve afet insani yardımı sektörünün ihtiyaç duyduğu süreçlerin iyileştirilmesi noktasında bilim ve bilginin rehberlik edeceğini ifade eden Kınık, bilginin format değiştirilmiş hali "big data" denilen büyük veri yönetiminin uygulanması gerektiğini ve yapay zekanın bu sektörde kullanılmasının zorunlu olduğunu dile getirdi.

"HER GÜN TÜRKİYE'NİN 300 NOKTASINDAN 10 BİN CİVARINDA KANI ALIYORUZ"

Kınık konuşmasına şöyle sürdürdü:

"Robotik teknolojiler, drone teknolojileri, bütün süreçlerin dijitalleştirildiği dijital transformasyon süreçleri, blokchain gibi bütün bu süreçler çevik, yalın, yeşil, insani lojistik için olmazsa olmazlarımızdır. Kızılay Lojistik AŞ bir taraftan bu vizyonla lojistik sektörüne değer katarken diğer taraftan Kızılayın hayri faaliyetlerine akar oluşturmaya devam ediyor. Sağlık lojistiği noktasında özellikle kan hizmetleri, soğuk zincir, aşı taşınması, kan hizmetlerinin tedariki noktasındaki süreçlerimizi bu anlamda markalaştırarak dünyaya ihraç etmeye çalışıyoruz. Her gün Türkiye'nin 300 noktasından 10 bin civarında kanı alıyoruz. Dört noktasına getiriyoruz. Daha sonra 24 saat içerisinde 1564 noktasına tekrar dağıtıyoruz. Bu işlem hiç durmaksızın devam ediyor. Bu büyük operasyon arkasında büyük bir tecrübe, büyük bir kapasite gerektiriyor."

Kerem Kınık, kongrenin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

AFET LOJİSTİK MERKEZLERİ AFETLERE MARUZ KALAN HER YERE MÜDAHALE EDİYOR

Yoğun kar yağışının ardından elektrik kesintisi yaşanan Isparta'daki çalışmalar dolayısıyla kongreye katılamayan AFAD Başkanı Yunus Sezer video mesaj gönderdi.

Sezer, mesajında, Türkiye'de 34 bin 593 heyelan, 4 bin 790 kaya düşmesi, 877 çığ ve 604 obruğun kaydedildiğini, her yıl ortalama 25 bine yakın depremin meydana geldiğini aktardı.

Dünya genelinde yaşanan afet, kitlesel göç ve insani krizlerin yardım faaliyetlerine duyulan ihtiyacı her geçen gün daha da artırdığına işaret eden Sezer, yardımların ulaştırılabilmesiyle etkin talep, tedarik ve lojistik planlamanın yakından ilgisi bulunduğunu söyledi.

Afet sonrası ve insani yardımların ulaştırılmasında Türkiye'de yoğun bir çalışma ortaya konulduğuna değinen Sezer, Bangladeş'ten Yemen'e, Afganistan'dan Filistin ve Suriye'ye kadar nerede ihtiyaç varsa oraya gidildiğini aktardı. Sezer, Filistin ve Somali'ye yaptıkları gibi binlerce ton yardımları deniz yoluyla, hız gerektiren yardımları kargo uçaklarıyla ve kara yolunun yetersiz kaldığı yardımları tren yoluyla ulaştırdıklarını ifade etti.

Yunus Sezer, insani lojistiğin AFAD olarak paydaşlarıyla birlikte yoğunlaştırdıkları alanlardan biri olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Öncelikli olarak afet lojistiği için yurt içinde çalışıyoruz. AFAD olarak Türkiye Afet Lojistik Ağı'nı sistematik biçimde 2013'te oluşturmaya başladık. Türkiye afet müdahale planı ile Türkiye'de 15 lojistik alan belirledik. İlleri birbirine destek olacak biçimde gruplandırdık. Bölgeleri, afet ve türleri, maruz kalma sıklığı, ortalama yıllık hasar verebilirlik oranı, ulaşım ve nüfus özelliklerini hesaplayarak belirledik. AFAD mühendislerimiz, AFAD lojistiğinde dünyada ilk olan bir model ortaya koydular. Modelin yönetim yazılımı da yerli kaynak ve milli imkanlarla Türkiye'de geliştirildi. Bu modelle bölgesel 27 afet lojistik merkezi inşa edilerek hizmete alındı."

Afet sonrasında gereken çadır, battaniye, yatak ve mutfak setlerinin konteynerler içerisinde her an sevk edilmeye hazır şekilde 365 gün 7/24 afet lojistik merkezlerinde bulunduğunu anlatan Sezer şöyle konuştu:

"Afet lojistik merkezleri, afet anında, ihtiyaçların doğru zamanda, doğru miktarda, doğru şekilde karşılanmasını sağlıyor. Merkezlerdeki konteynerleri, içindeki envanterleri ve malzemelerin maruz kaldığı ısı ve nemi, çekici araçların konumunu 7/24 takip edebiliyoruz. Afet lojistik merkezleri yalnız Türkiye'ye hizmet etmiyor aynı zamanda coğrafyasındaki afetlere maruz kalan her yere müdahalede bulunabiliyoruz. Küresel dolaşım sertifikasına sahip afet konteynerleri, dünyanın neresinde bir afet olursa kara, deniz, hava ve demir yoluyla oraya hızla ulaştırılabilir."

KONGREDE İNSANİ YARDIM LOJİSTİĞİ VE TEDARİK ZİNCİRİNDEKİ GELİŞMELER ELE ALINACAK

LODER Lojistik Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tanyaş da, lojistik hizmetlerine ilişkin kısa bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Kınık'a, Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic tarafından "teşekkür belgesi", Hırvatistan Kızılhaç Başkanı Robert Markt tarafından da hediye takdim edildi.

Açılış oturumunun ardından panellerle devam eden kongre 11 Şubat'ta sona erecek. İnsani yardım lojistiği ve tedarik zinciri alanlarındaki son gelişmelerin ele alınacağı kongre çerçevesinde eğitim seminerleri, konferans ve paneller, bilimsel araştırma sonuçlarının sunulacağı çalıştay oturumları, insani yardım lojistiğinde yaşanan sorunların tartışılacağı odak grup toplantıları ve insani yardım faaliyetlerinin yürütüldüğü sahalarda teknik inceleme, gezi ve ziyaretler gerçekleştirilecek.