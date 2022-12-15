Türk kültür sancağında nöbet değişimi: Bursa’dan Şuşa’ya geçti

Emaneti aldıkları ilk günden itibaren Türk dünyasını temsil eden pek çok etkinliğe imza attıklarını dile getiren Başkan Aktaş, "Hem şehrimizi hem ülkemizi en güzel şekilde tanıttık. Çünkü bu aynı zamanda bir turizm faaliyetiydi. 300 milyonluk bir Türk dünyası söz konusuydu. Aldığımız emaneti can Azerbaycan'a, Karabağ zaferinin nirengi noktası olan Şuşa'ya teslim ediyoruz. Görevimizi tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu unvanı ilelebet Bursa olarak taşıyacağız. Son Daimi Konsey'de Türk Dünyası Kültür Başkentleri Koordinasyonu gibi bir görev bize tevdi edildi. Bursa, Türk dünyası kültür başkentliğini ziyadesiyle hak ediyordu. Bu haklı gururu hep birlikte yaşıyoruz. Bu süreçte katkı ve emek veren herkese yürekten teşekkür ediyorum. Dostluğumuz, kardeşliğimiz, birlik ve beraberliğimiz daim olsun" dedi.