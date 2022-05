Türk kuyumcular İtalyanları tahtından etti

Üretimde yüksek teknoloji kullanma konusunda atağa kalkan Türk kuyumculuk sektörü, İtalyanların hakimiyetinde olan pazarlarda birer birer kontrolü ele geçiriyor. Pandeminin ardından büyük kan kaybeden İtalyan kuyumcuların pazar lideri olduğu Birleşik Arap Emirlikleri ve Amerika pazarında liderlik Türk firmalarına geçmiş durumda. Türklerin İtalyanları üretim adedi ve tonaj olarak geçtiğini söyleyen Mücevher İhracatçıları Birliği (MİB) Başkanı Burak Yakın, SABAH'a yaptığı değerlendirmede "İtalyanları geçtik gibi..." diye konuştu.Burak Yakın, geçen yıl 6.8 milyar dolarlık ihracata imza atan sektörün bu yıl 10 milyar dolar hedefliyle çalıştığını söyledi. Yakın, şunları anlattı: "Sektörümüzde üretim kapasitesi her geçen gün artıyor. Kuyumcukent, Vizyon Park, Elmas Kule'de üretim yapan sektör artan taleplere yanıt vermek için 90 bin metrekare alanda yeni bir Kuyumcukent kurma kararı aldı. Dördüncü tesis yatırımı yapacak olmamız sektörün büyümesinin göstergesidir." Yakın, sektörün nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak için 4 okulla görüşmelerinin sürdüğü kaydetti.10 yıl önce sınırlı sayıda üreticinin İtalyanlarla rekabet ettiğini hatırlatan Onka Gold Yöneticisi Savaş Aytunca ise "Günümüzde yüzlerce atölyemiz, birçok markamız İtalyanlarla farklı coğrafyalarda rekabet edebilecek güce kavuştu. İleri teknoloji uygulayan firmalar, fiyat avantajıyla birçok ürün grubunda İtalyanların önüne geçti. Tasarım açısından onların bir miktar önde olduğunu kabul etmek lazım. Kaliteli imalat farkı ortadan kalkınca onların pazarlarından pay aldık. 'Made in Italy' mirastan yemeye devam ediyor" diye konuştu.Onka Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Ali Selim Şahin de özellikle döküm ürünlerde İtalyanları geride bıraktığımız bilgisini verdi. "İtalya'da bir üretici maksimum 100 kişi ile üretim yaparken, bizim firmalarımızın çalışan sayısı bini geçiyor. Tasarım konusunda da makas lehimize her geçen gün daralıyor" dedi. Şahin, özellikle Ortadoğu pazarında Türk firmalarının etkinliğinin arttığına dikkat çekti.DÜNYADA üretim ve modelleme anlamında İtalya, Çin ve Türkiye'nin söz sahibi olduğunu söyleyen Dianor Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Gökpınar, "Pandeminin ardından Türkiye atağa kalktı. Türkiye'de İtalya'nın beş katı kadar üretim yapan firma var. İtalyanların 60 günde teslim ettiği ürünleri bizim firmalarımız 21 günde teslim ediyor" dedi. Kuyumculuk sektörünün Türkiye'nin parlayan yıldızı olduğuna vurgu yapan Gökpınar, "İtalyanlar bizim üretim gücümüz, hızımız ve fiyat avantajımızla rekabet edemiyor" diye konuştu.