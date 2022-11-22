Türk Lirası mevduat rekor kırdı borsaya günde 34 bin kişi geldi

Merkez Bankası'nın liralaşma stratejisi kapsamında attığı adımlar, yurtiçi yatırımcıların rotayı TL varlıklara çevirmesini sağladı. Kur korumalı mevduat uygulaması ile dövize talebin kesilmesi ve enflasyona karşı kendini korumak amacıyla getiri arayışındaki yerli yatırımcıyı bir yandan TL mevduata yönelirken, Borsa İstanbul'a da adeta hücum etti.Merkezi Kayıt Kurulu verilerine göre Borsa İstanbul'daki yatırımcı sayısı 11-18 Kasım tarihleri arasındaki 5 işlem gönünde 171 bin 249 kişi artarak 3 milyon 124 binle tarihin en yüksek seviyesine çıktı. Söz konusu dönemde borsaya günde ortalama gelen yeni yatırımcı sayısı 34 bin 250'ye ulaştı. Aynı haftada yatırım fonundaki yatırımcı sayısı da 30 bin kişilik artışla 3 milyon 462 bine yükseldi.Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısındaki artışta, son dönemde tekrar hızlanan halka arzlar etkili oldu. Ağustos ayında Vadeli işlemler ve Opsiyon Piyasası'ndaki teminat sorunu nedeniyle yaklaşık 3 ay boyunca duran halka arzlar son iki haftada yine canlandı. Hisse senetlerini 9-11 Kasım'da halka arz ederek geçen hafta işlem görmeye başlayan Alfa Solar'a 538 milyonluk halka arz büyüklüğünün 53 katını aşan 28.6 milyar liralık talep gelmişti. Şirket hisseleri 348 bin yatırımcıya satıldı. Sanica Isı'nın dün açıklanan halka arz sonuçlarına göre 801.2 milyon liralık hisse satışına toplam 10.9 kat talep geldi. Hisse senetleri 166 bin 700 yatırımcıya satıldı.Borsa İstanbul, son dönemde endeksi sürükleyen hisselerdeki satış baskısına rağmen, getiri sıralamasında dünyanın zirvesinde yer almayı sürdürüyor. Dünya Borsalar Birliği verilerine göre son 3 ayda yüzde 50, 6 ayda yüzde 89, son 1 yılda yüzde 160 ve yılbaşından bu yana ise 144 ile dünyanın en fazla yükselen piyasası konumunda bulunuyor. Borsa İstanbul, ekim sonu itibarıyla son 1 yılda yüzde 85 olan yıllık enflasyona karşı, yatırımcılarına yaklaşık 2 kat getiri sağlayarak birikimlerin reel olarak korunmasını sağlamış oldu.Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği verilerine göre, yurtiçi yerleşiklerin finansal varlıkları ekim sonu itibarıyla 13 trilyon 248 milyar liraya çıkarak tarihi zirveye ulaştı. Varlıklar bu yılın 10 aylık döneminde, 2021 sonuna göre yüzde 71 büyüdü. Yurtdışı yerleşiklerin 1 trilyon 82 milyar liralık varlıkları da eklenince, toplam varlıklar 14.3 trilyon lira olarak gerçekleşti. Finansal varlıklarda en çarpıcı büyüme, hisse senedinde yaşandı. Yurtiçi yerleşiklerin 2021 sonunda 525 milyar lira olan hisse senedi varlığının büyüklüğü, bu yılın ekim ayı itibarıyla yüzde 154 artarak 1 trilyon 337 milyara ulaştı. Hisse senetlerinin toplam varlıklar içerisindeki payı yüzde 6.7'den 10'a yükseldi.Alternatif getiri arayışı, yatırım fonlarına da yansıyor. TSPB verilerine göre 2021'in eylül sonunda 235.1 milyar TL olan yatırım fonlarının büyüklüğü, bu yılın aynı döneminde 540 milyar lirayı aştı. Aynı dönemlerde emeklilik fonlarının büyüklüğü 191.4 milyar liradan 348.4 milyar liraya ulaştı. Portföy Yönetim Şirketleri'nin yönetmiş olduğu varlık büyüklüğü yıl içinde 1 trilyon TL'yi geçti. Bu rakam geçen yılın sonunda 650 milyar TL seviyesinde bulunuyor.Geçen yılın aralık ayında uygulamaya sokulan Kur Korumalı Mevduat, yerli yatırımcıların tercihlerine de yansıdı. TSPB verilerine göre TL mevduat hacmi yılın 10 ayında yüzde 113 artarak 1 trilyon 829 milyar liradan, 3 trilyon 893 milyara çıktı. TL mevduatın toplam finansal varlıklar içerisindeki payı yüzde 23.5'ten 29.4'e yükseldi. Döviz hesaplarının varlıklardaki payı ise yüzde 39.7'den 29.8'e geriledi. TL mevduat 16 Kasım itibarıyla 4 trilyon 217 milyar lira ile tarihi zirveye ulaştı. TL mevduatın 2021'in aralık ayında yüzde 37'ye gerileyen toplam mevduat içerisindeki payı yüzde 49'a ulaştı. Kur korumalı mevduatın büyüklüğü de 1 trilyon 475 milyar liraya çıktı.