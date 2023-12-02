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Giriş Tarihi: 3.12.2023

Türk Lirası varlıklarına yabancı ilgisi artıyor

Türk Lirası varlıklarına yabancı ilgisi artıyor
Yeni ekonomi yönetiminin hazirandan bu yana attığı adımlar Türk Lirası (TL) varlıkları yeniden yabancı yatırımcıların gündemine taşırken, bu kapsamda son dönemde lirada "carry trade" fırsatları dillendirilmeye başlandı. JPMorgan stratejistleri Türk Lirası'nın ucuz olduğunu belirterek bu durumun yıllık yüzde 20 "carry getirisi" potansiyeli yarattığını kaydetti. Allbatross Portföy İş Geliştirme Müdürü Eren Kuru, yeni ekonomi yönetiminin yurt dışındaki yatırımcı görüşmelerinin yabancılar için pozitif olduğunu kaydederek, "Sıkılaşma önlemleri oturduktan sonra yabancı yatırımcıların TL tahvil tarafına geleceğini düşünüyorum" dedi.
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Türk Lirası varlıklarına yabancı ilgisi artıyor
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