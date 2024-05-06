Türk Lirası’na ilgi yoğunlaşıyor

Türkiye genelinde 1.000'i aşkın üyesi bulunan, 60'tan fazla sektörü temsil eden Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD), çalışmalarına devam ediyor. Üyelerinin 1.00'den fazla ülkeye ihracat yaptığı TÜGİAD yıllık 35 milyar dolar ihracat ile toplamda 70 milyar dolara ulaşan bir ticaret hacmine sahip oldu.TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, "Devletimizin hedefleri çerçevesinde özellikle ihracat pazarlarımızı arttırmaya yönelik çalışmalarımız yoğunlaştıracağız. Türkiye'ye ve Türk lirası varlıklara ilişkin yabancı ilgili yoğunlaşıyor. Bunu yurtdışı iş ziyaretlerimizden ve yabancı partnerlerimizden gözlemleyebiliyoruz. Son haftalardaki yoğun döviz girişi de bunun bir göstergesi" dedi.TÜGİAD'daki üç yıllık görev süresi bitene kadar temel hedeflerinin 7 kıtada şubeleşme çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Yıldırım, Çin'i tamamladıklarını dile getirdi. Yıldırım şöyle konuştu: "Türk Devletleri, Avrupa, Afrika, Amerika üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. İlk yurtdışı şubemizi Pekin'de açacağız. Devamında Türk Devletleri için açacağımız şubeler olacak."