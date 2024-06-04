Türk lirasıyla dış ticaret hacmi 437,4 milyar lirayı buldu

2024'TEKİ EN YÜKSEK DEĞERLER OLARAK KAYITLARA GEÇTİ

Yılın ikinci ayında da Türk lirasıyla dış ticaretteki artış devam ederken ihracat, geçen yılın şubat ayına kıyasla yüzde 83,3 artışla 25 milyar 161 milyon lira, ithalat da yüzde 74,8 yükselişle 70 milyar 556 milyon lira olarak kaydedildi. Dış ticaret hacmi 95 milyar 717 milyon liraya ulaştı. Söz konusu ayda Türk lirasıyla gerçekleştirilen ithalat ve dış ticaret hacmi, şu ana kadar 2024'teki en yüksek değerler olarak kayıtlara geçti.

Türk lirasıyla ihracat martta 2023'ün aynı ayına kıyasla yüzde 47,3 artışla 26 milyar 313 milyon liraya çıkarken ithalat da yüzde 43,8 yükseldi. Söz konusu ayda 65 milyar 795 milyon liralık ithalat gerçekleştirildi. Böylece martta Türk lirasıyla dış ticaret 92 milyar 108 milyon lira oldu.

Nisanda Türk lirasıyla ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 56,1 artışla 22 milyar 310 milyon lirayı bulurken ithalat da yüzde 47 yükselişle 63 milyar 379 milyon liraya çıktı. Söz konusu ayda dış ticaret hacmi 85 milyar 689 milyon lira olarak hesaplandı.

Türk lirasıyla ihracat geçen ay Mayıs 2023'e göre yüzde 71,5 artarak 27 milyar 812 milyon lira olurken ithalat da aynı dönemde yüzde 34,3 artışla 66 milyar 439 milyon liraya yükseldi. Geçen ay Türk lirasıyla 94 milyar 251 milyon liralık dış ticaret gerçekleştirildi.